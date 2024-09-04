Путин ответил на риски провала в замещении импортных самолетов

Путин: России нужен региональный самолет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Владимир Путин провел совещание по развитию инфраструктуры ДФО, где указал на необходимость появления в стране самолетов малой авиации
Президент Владимир Путин провел совещание по развитию инфраструктуры ДФО, где указал на необходимость появления в стране самолетов малой авиации Фото:

Президент России Владимир Путин приблизит обновление парка малых самолетов. Они необходимы для обеспечения связанности труднодоступных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Так объяснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев внимание к теме главы государства, высказанные на совещании по развитию инфраструктуры ДФО. По словам эксперта, выпуск ряда машин намечен на 2025 год.

«Нам нужен региональный самолет. Юрий Петрович Трутнев докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — подчеркнул Путин.

Глава государства попросил доложить о реализации планов и проектов по созданию такой техники. Особый акцент, при этом, сделать на поддержке воздушных перевозок по социально значимым маршрутам Дальнего Востока, планах строительства отечественных самолетов для региональной и малой авиации. «Естественно, новые машины должны быть конкурентоспособными и по своим техническим характеристикам, и по цене», — подчеркнул Путин.
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру
Фото:

Президент напомнил, что на Восточном экономическом форуме в 2023 году, он ставил задачу к 2030-му году увеличить пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока не менее чем до 4 млн человек в год. Для этого, по словам Путина, понадобится строительство и модернизация аэродромной инфраструктуры, расширение маршрутной сети между регионами Дальнего Востока, развитие парка судов и доступность авиабилетов.

Президент Путин приближает появление в России региональных самолетов для связки удаленных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики, пояснил Виктор Горбачев. По его словам, начало выпуска целого ряда самолетов, от малых до среднемагистральных, намечено в 2025 году.

«Проекты откладывались по причине того, что все самолеты должны быть на отечественных комплектующих. Речь идет о двигателях и авионике. В последнее время мы, как правило, делали планер, а вся начинка была импортная. Теперь мы решили создавать все сами. Это решение правильное, чтобы не было никаких проблем с замещением деталей», — пояснил он.

В России сегодня летают маленькие самолеты иностранного производства. Например, франко-итальнские ATR или CRJ-100/200. Самолетов на внутрирегиональных направлениях катастрофически мало, говорит эксперт.

В России осталось мало самолетов малой внутрирегиональной авиации, отметил эксперт
В России осталось мало самолетов малой внутрирегиональной авиации, отметил эксперт
Фото:

Сейчас на внутрирегиональных перевозках задействованы в основном старые советские машины: Як-40, Як-42, Ан-2, Ан-26 и их осталось мало. Именно на замену им, а также иностранным моделям, требуются современные машины с вместимостью 20-80 мест, отметил Горбачев.

Однако, по словам собеседника URA.RU, смысла «реанимировать» старые советские проекты нет. Они морально устарели, в том числе и из-за двигателей. Он отметил, что авиатопливо сегодня дорогое, а старые «моторы довольно прожорливы». «Если раньше авиационное топливо стоило примерно как стакан газированной воды с сиропом, то сегодня оно стоит страшных денег: 30, 40, и 50 тысяч рублей за тонну. Если мы будем разбрасываться, у нас подорожают билеты в 2-3 раза. Поэтому нам совершенно нужна другая техника, другое оборудование», — сказал эксперт.

Он отметил, что по состоянию на 1991 год в России насчитывалось около 1500 аэропортов, сегодня — 230. Он напомнил, что президент поставил задачу осваивать Сибирь, Дальний Восток и Арктику. По словам эксперта, передвижение между городами затруднено, «реки стоят под льдом восемь месяцев, а автомобильных дорог практически нет, только федеральные магистрали». При этом интерес пассажиров к авиаперевозкам остается. «И если мы их не будем пугать нашими тарифами, — пассажиры пойдут», — резюмировал Горбачев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин приблизит обновление парка малых самолетов. Они необходимы для обеспечения связанности труднодоступных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Так объяснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев внимание к теме главы государства, высказанные на совещании по развитию инфраструктуры ДФО. По словам эксперта, выпуск ряда машин намечен на 2025 год. «Нам нужен региональный самолет. Юрий Петрович Трутнев докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что на Восточном экономическом форуме в 2023 году, он ставил задачу к 2030-му году увеличить пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока не менее чем до 4 млн человек в год. Для этого, по словам Путина, понадобится строительство и модернизация аэродромной инфраструктуры, расширение маршрутной сети между регионами Дальнего Востока, развитие парка судов и доступность авиабилетов. Президент Путин приближает появление в России региональных самолетов для связки удаленных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики, пояснил Виктор Горбачев. По его словам, начало выпуска целого ряда самолетов, от малых до среднемагистральных, намечено в 2025 году. «Проекты откладывались по причине того, что все самолеты должны быть на отечественных комплектующих. Речь идет о двигателях и авионике. В последнее время мы, как правило, делали планер, а вся начинка была импортная. Теперь мы решили создавать все сами. Это решение правильное, чтобы не было никаких проблем с замещением деталей», — пояснил он. В России сегодня летают маленькие самолеты иностранного производства. Например, франко-итальнские ATR или CRJ-100/200. Самолетов на внутрирегиональных направлениях катастрофически мало, говорит эксперт. Сейчас на внутрирегиональных перевозках задействованы в основном старые советские машины: Як-40, Як-42, Ан-2, Ан-26 и их осталось мало. Именно на замену им, а также иностранным моделям, требуются современные машины с вместимостью 20-80 мест, отметил Горбачев. Однако, по словам собеседника URA.RU, смысла «реанимировать» старые советские проекты нет. Они морально устарели, в том числе и из-за двигателей. Он отметил, что авиатопливо сегодня дорогое, а старые «моторы довольно прожорливы». «Если раньше авиационное топливо стоило примерно как стакан газированной воды с сиропом, то сегодня оно стоит страшных денег: 30, 40, и 50 тысяч рублей за тонну. Если мы будем разбрасываться, у нас подорожают билеты в 2-3 раза. Поэтому нам совершенно нужна другая техника, другое оборудование», — сказал эксперт. Он отметил, что по состоянию на 1991 год в России насчитывалось около 1500 аэропортов, сегодня — 230. Он напомнил, что президент поставил задачу осваивать Сибирь, Дальний Восток и Арктику. По словам эксперта, передвижение между городами затруднено, «реки стоят под льдом восемь месяцев, а автомобильных дорог практически нет, только федеральные магистрали». При этом интерес пассажиров к авиаперевозкам остается. «И если мы их не будем пугать нашими тарифами, — пассажиры пойдут», — резюмировал Горбачев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...