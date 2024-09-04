Президент России Владимир Путин приблизит обновление парка малых самолетов. Они необходимы для обеспечения связанности труднодоступных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Так объяснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев внимание к теме главы государства, высказанные на совещании по развитию инфраструктуры ДФО. По словам эксперта, выпуск ряда машин намечен на 2025 год.
«Нам нужен региональный самолет. Юрий Петрович Трутнев докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — подчеркнул Путин.
Глава государства попросил доложить о реализации планов и проектов по созданию такой техники. Особый акцент, при этом, сделать на поддержке воздушных перевозок по социально значимым маршрутам Дальнего Востока, планах строительства отечественных самолетов для региональной и малой авиации. «Естественно, новые машины должны быть конкурентоспособными и по своим техническим характеристикам, и по цене», — подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что на Восточном экономическом форуме в 2023 году, он ставил задачу к 2030-му году увеличить пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока не менее чем до 4 млн человек в год. Для этого, по словам Путина, понадобится строительство и модернизация аэродромной инфраструктуры, расширение маршрутной сети между регионами Дальнего Востока, развитие парка судов и доступность авиабилетов.
Президент Путин приближает появление в России региональных самолетов для связки удаленных городов Дальнего Востока, Сибири и Арктики, пояснил Виктор Горбачев. По его словам, начало выпуска целого ряда самолетов, от малых до среднемагистральных, намечено в 2025 году.
«Проекты откладывались по причине того, что все самолеты должны быть на отечественных комплектующих. Речь идет о двигателях и авионике. В последнее время мы, как правило, делали планер, а вся начинка была импортная. Теперь мы решили создавать все сами. Это решение правильное, чтобы не было никаких проблем с замещением деталей», — пояснил он.
В России сегодня летают маленькие самолеты иностранного производства. Например, франко-итальнские ATR или CRJ-100/200. Самолетов на внутрирегиональных направлениях катастрофически мало, говорит эксперт.
Сейчас на внутрирегиональных перевозках задействованы в основном старые советские машины: Як-40, Як-42, Ан-2, Ан-26 и их осталось мало. Именно на замену им, а также иностранным моделям, требуются современные машины с вместимостью 20-80 мест, отметил Горбачев.
Однако, по словам собеседника URA.RU, смысла «реанимировать» старые советские проекты нет. Они морально устарели, в том числе и из-за двигателей. Он отметил, что авиатопливо сегодня дорогое, а старые «моторы довольно прожорливы». «Если раньше авиационное топливо стоило примерно как стакан газированной воды с сиропом, то сегодня оно стоит страшных денег: 30, 40, и 50 тысяч рублей за тонну. Если мы будем разбрасываться, у нас подорожают билеты в 2-3 раза. Поэтому нам совершенно нужна другая техника, другое оборудование», — сказал эксперт.
Он отметил, что по состоянию на 1991 год в России насчитывалось около 1500 аэропортов, сегодня — 230. Он напомнил, что президент поставил задачу осваивать Сибирь, Дальний Восток и Арктику. По словам эксперта, передвижение между городами затруднено, «реки стоят под льдом восемь месяцев, а автомобильных дорог практически нет, только федеральные магистрали». При этом интерес пассажиров к авиаперевозкам остается. «И если мы их не будем пугать нашими тарифами, — пассажиры пойдут», — резюмировал Горбачев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.