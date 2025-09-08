Песков объяснил сложность урегулирования на Украине позицией Европы

Песков заявил об оголтелом милитаризме в Европе
Песков заявил, что Европа занимает оголтелую позицию в конфликте на Украине
Песков заявил, что Европа занимает оголтелую позицию в конфликте на Украине Фото:

Позиция европейских стран усложняет мирное урегулирование конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Евросоюз демонстрирует «оголтелый милитаризм», который лишь отдаляет возможность переговоров.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — отметил Песков в интервью ТАСС. Он привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа». 

Он отметил, что подобные заявления можно охарактеризовать как «оголтелый европейский милитаризм» в духе клише времен холодной войны. По словам Пескова, такая позиция лишь осложняет процесс урегулирования, а не способствует ему.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что страны Европы создают препятствия на пути к мирному разрешению конфликта на Украине. По его мнению, предпринимаемые ими действия затрудняют поиск решений, способных привести к прекращению боевых столкновений.

