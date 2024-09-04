Бывший актив Хотина из ХМАО требует миллиарды рублей с московских нефтяных компаний

Компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, подала в суд на московские нефтяные предприятия «Киренск-Нефть» и «Макситраст». «Каюм Нефть» требует взыскать с ответчиков больше трех миллиардов рублей.
«АО „Каюм нефть“ направило в арбитражный суд заявление с требованием взыскать с ООО „Киренск-Нефть“ 2 050 456 308 руб. 48 коп. по договору поставки углеводородного сырья. Сумма исковых требований к ООО „Макситраст“ — 1 366 011 951 руб. 50 коп.», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Компания «Каюм нефть» входила в состав холдинга «Русь-Ойл», который принадлежал Алексею Хотину. Бизнесмен был осужден за растрату. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Нефтяные компании «Киренск-Нефть» и «Макситраст» также находятся в сложном финансовом положении, налоговая служба заблокировала счета предприятий. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Каюм Нефть». По телефонам ООО «Киренск-Нефть» и «Макситраст» корреспонденту не ответили.
Ранее URA.RU писало, что компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала экс-отсудила у партнеров нефтяные скважины на пять миллиардов рублей. В суде «Юкатекс-Югра» требовала допустить персонал и технику к своим нефтедобывающим объектам, а «Каюм Нефть» доказывала право собственности на это имущество.
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