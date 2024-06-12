Компания Хотина отсудила у партнеров нефтяные скважины на 5 миллиардов рублей

Компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, отсудила у партнеров нефтяные скважины на пять миллиардов рублей. В суде компания «Юкатекс-Югра» требовала допустить персонал и технику к своим нефтедобывающим объектам, а «Каюм Нефть» доказывала право собственности на это имущество.
«ООО „Юкатекс-Югра“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к АО „Каюм Нефть“ с требованиями не чинить препятствий в пользовании скважинами, расположенными на территории Западно-Каюмовского участка, собственником которых является ООО „Юкатекс-Югра“. „Каюм Нефть“ подала встречный иск о признании права собственности на указанные скважины с суммой исковых требований в 5 049 221 639,8 рублей. Суд постановил исковые требования ООО „Юкатекс-Югра“ оставить без удовлетворения, исковые требования АО „Каюм Нефть“ удовлетворить», — указано в документах суда.
«Каюм Нефть» и «Юкатекс-Югра» входили в группу компаний «Русь Ойл», бенефициаром которой выступал Хотин. Бизнесмен был осужден за растрату в особо крупном размере: он получил девять лет колонии. В 2021 году в отношении «Каюм Нефти» началась процедура банкротства. В 2022 году «Юкатекс-Югра» зарегистрировала право собственности на скважины Западно-Каюмовского месторождения, на компанию была переведена вся хозяйственная и финансовая деятельность «Каюм Нефти».
«Таким образом, регистрация права собственности на спорные скважины после открытия конкурсного производства в совокупности с аффилированностью сторон и доступом истца к технической документации подтверждают вывод о том, что действия ООО „Юкатекс Югра“ совершены с целью вывода активов из конкурсной массы АО „Каюм Нефть“, — заключил суд и признал сделки между компаниями недействительными».
Ранее URA.RU писало, что бывшие активы владельца банка «Югра» Алексея Хотина в ХМАО судятся друг с другом из-за миллиардов рублей. АО «Каюм нефть» направило в арбитражный суд заявление о признании должника — ООО «Юкатекс-Югра» — банкротом.
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