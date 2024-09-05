Экс-председателя директоров ТНБ признали виновным в хищении 1,7 млрд рублей

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Сергей Кононов получил 12 лет лишения свободы за хищение крупной суммы денег Фото:

Экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТНБ) Сергея Кононова приговорили к 12 годам колонии. Его признали виновным в краже 1,7 миллиарда рублей из кредитного учреждения.

«Суд приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы за хищение из кредитного учреждения около 1,7 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Деньги Кононов похитил у двухкратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова.

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Экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТНБ) Сергея Кононова приговорили к 12 годам колонии. Его признали виновным в краже 1,7 миллиарда рублей из кредитного учреждения. «Суд приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы за хищение из кредитного учреждения около 1,7 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Деньги Кононов похитил у двухкратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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