Экс-председателя директоров ТНБ признали виновным в хищении 1,7 млрд рублей

Сергей Кононов получил 12 лет лишения свободы за хищение крупной суммы денег
Экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТНБ) Сергея Кононова приговорили к 12 годам колонии. Его признали виновным в краже 1,7 миллиарда рублей из кредитного учреждения.
«Суд приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы за хищение из кредитного учреждения около 1,7 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Деньги Кононов похитил у двухкратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова.
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