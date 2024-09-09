Путин наградил пятерых челябинцев

Президент России Владимир Путин отметил пятерых челябинцев государственными наградами. Соответствующий Указ был опубликован на портале правовой информации РФ.
«За заслуги в области энергетики и добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РФ“ Агафонову Вадиму Владимировичу — директору муниципального предприятия треста „Теплофикация“, Челябинская область», — сообщается в указе президента №745 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 6 сентября 2024 года.
Также почетным званием за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награждена Зарипова Нургали — генеральный директор АО «Совместное хозяйствование Акбашевский». За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу получила медаль ордена «За заслуги перед отечеством ІІ степени» Филонова Вячеслава — гендиректор ООО «Союзпищепром».
За заслуги в области физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу орденом почета наградили Миллера Александра — старшего тренера спортивной сборной команды по дзюдо областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России А.Е. Миллера». Также заслуженную награду получил директор футбольного клуба «Металлург» Евгений Балыков. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!