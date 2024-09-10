Власти Югорска выделили жилье матери погибшего бойца СВО после жалоб Кухаруку

Мать погибшего бойца СВО получила жилье после жалобы главе региона Руслану Кухаруку во время его визита в Югорск. Об этом URA.RU сообщила начальник управления жилищной политики администрации Югорска Елена Павлова.
«В 2015 году женщина переехала в наш город. Проживала с мамой в общежитии. Поскольку дом был признан аварийным, а югорчанка не была собственницей квартиры, то было направлено уведомление об освобождении жилого помещения. На сегодня ей предоставлено временное жилье. Также женщина встала в очередь на получение социального жилья», — рассказали журналисту агентства в городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что мать погибшего участника СВО Александра Комыш пожаловалась на тот момент врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, что ее выселяют из дома. Глава региона распорядился найти югорчанке временную квартиру, чтобы разобраться в ситуации.
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