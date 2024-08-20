20 августа 2024

Мать погибшего бойца СВО пожаловалась Кухаруку, что ее выселяют из дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук пообещал дать квартиру матери погибшего бойца СВО, которую выгоняют из дома
Кухарук пообещал дать квартиру матери погибшего бойца СВО, которую выгоняют из дома Фото:

Мать погибшего участника СВО Александра Комыш пожаловалась врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, что ее выселяют из дома. Это произошло во время визита главы региона в Югорск. Кухарук утешил плачущую женщину, пообещав ей жилье, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы примем все меры, чтобы у вас было нормальное, достойное жилье. Сегодня я поручение уже дал, на ближайшем заседании думы вынесем этот вопрос с корректировкой нашего нормативного документа, который распространит меру поддержки — первоочередное расселение — на тех, кто потерял своих кормильцев», — сказал женщине врио губернатора. 

Женщине дали две недели на выселение из аварийного дома, но у нее нет другого жилья. Кухарук распорядился найти югорчанке временную квартиру, чтобы разобраться в ситуации. Родственники погибших участников СВО не входят в перечень льготников, которых расселяют в первую очередь. Врио губернатора пообещал рассмотреть вопрос о внесении в список этой категории граждан.

 Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал в Югорск. Он встретился с депутатами и местными жителями.

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Мать погибшего участника СВО Александра Комыш пожаловалась врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, что ее выселяют из дома. Это произошло во время визита главы региона в Югорск. Кухарук утешил плачущую женщину, пообещав ей жилье, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Мы примем все меры, чтобы у вас было нормальное, достойное жилье. Сегодня я поручение уже дал, на ближайшем заседании думы вынесем этот вопрос с корректировкой нашего нормативного документа, который распространит меру поддержки — первоочередное расселение — на тех, кто потерял своих кормильцев», — сказал женщине врио губернатора.  Женщине дали две недели на выселение из аварийного дома, но у нее нет другого жилья. Кухарук распорядился найти югорчанке временную квартиру, чтобы разобраться в ситуации. Родственники погибших участников СВО не входят в перечень льготников, которых расселяют в первую очередь. Врио губернатора пообещал рассмотреть вопрос о внесении в список этой категории граждан.  Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал в Югорск. Он встретился с депутатами и местными жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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