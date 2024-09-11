Минюст РФ призвал лишить крымских нотариусов статуса из-за украинских паспортов

11 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Минюст РФ хочет лишить статуса нотариуса 22 человек в Крыму за наличие украинского паспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст РФ обратился к нотариальной палате Республики Крым с просьбой лишить статуса нотариуса 22 действующих специалиста, которые имеют второе гражданство, а именно — Украины. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. «Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… В период с 2014 по 2020 год нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины», — говорится в сообщении ведомства. Его передает ТАСС. В Минюст апеллировали к «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате». Согласно этому документу, а именно — второй статье, нотариусом не может быть человек, имеющий второе гражданство. Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате». Согласно новым правкам, ужесточаются требования к деятельности нотариусов в стране. Планируется введение новой системы допуска в профессию, отмечал Чуйченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ обратился к нотариальной палате Республики Крым с просьбой лишить статуса нотариуса 22 действующих специалиста, которые имеют второе гражданство, а именно — Украины. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. «Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… В период с 2014 по 2020 год нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины», — говорится в сообщении ведомства. Его передает ТАСС. В Минюст апеллировали к «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате». Согласно этому документу, а именно — второй статье, нотариусом не может быть человек, имеющий второе гражданство. Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате». Согласно новым правкам, ужесточаются требования к деятельности нотариусов в стране. Планируется введение новой системы допуска в профессию, отмечал Чуйченко.