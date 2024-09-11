Минюст РФ призвал лишить крымских нотариусов статуса из-за украинских паспортов

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Минюст РФ хочет лишить статуса нотариуса 22 человек в Крыму за наличие украинского паспорта Фото:

Минюст РФ обратился к нотариальной палате Республики Крым с просьбой лишить статуса нотариуса 22 действующих специалиста, которые имеют второе гражданство, а именно — Украины. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… В период с 2014 по 2020 год нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины», — говорится в сообщении ведомства. Его передает ТАСС.

В Минюст апеллировали к «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате». Согласно этому документу, а именно — второй статье, нотариусом не может быть человек, имеющий второе гражданство.

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате». Согласно новым правкам, ужесточаются требования к деятельности нотариусов в стране. Планируется введение новой системы допуска в профессию, отмечал Чуйченко.

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Минюст РФ обратился к нотариальной палате Республики Крым с просьбой лишить статуса нотариуса 22 действующих специалиста, которые имеют второе гражданство, а именно — Украины. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. «Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… В период с 2014 по 2020 год нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины», — говорится в сообщении ведомства. Его передает ТАСС. В Минюст апеллировали к «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате». Согласно этому документу, а именно — второй статье, нотариусом не может быть человек, имеющий второе гражданство. Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате». Согласно новым правкам, ужесточаются требования к деятельности нотариусов в стране. Планируется введение новой системы допуска в профессию, отмечал Чуйченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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