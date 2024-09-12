Адвокат Пашаев опроверг задержание мужа Блиновской в зоне СВО

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Эльман Пашаев служит с Блиновским в одном подразделении Фото:

Адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации. Юрист служит с ним в одном подразделении.

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«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев ТАСС. Он также заявил, что Блиновского исключили из базы розыска.

12 сентября появилась информация о задержании Алексея в зоне СВО, где он служит по контракту. Блиновский и его жена Елена проходят по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем» и неуплате налогов. ТАСС уточняло, что Блиновского задержали за неявку к следователю.

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Адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации. Юрист служит с ним в одном подразделении. «Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев ТАСС. Он также заявил, что Блиновского исключили из базы розыска. 12 сентября появилась информация о задержании Алексея в зоне СВО, где он служит по контракту. Блиновский и его жена Елена проходят по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем» и неуплате налогов. ТАСС уточняло, что Блиновского задержали за неявку к следователю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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