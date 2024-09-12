Адвокат Пашаев опроверг задержание мужа Блиновской в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации. Юрист служит с ним в одном подразделении.
«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев ТАСС. Он также заявил, что Блиновского исключили из базы розыска.
12 сентября появилась информация о задержании Алексея в зоне СВО, где он служит по контракту. Блиновский и его жена Елена проходят по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем» и неуплате налогов. ТАСС уточняло, что Блиновского задержали за неявку к следователю.
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