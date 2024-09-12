Общество Адвокат Пашаев опроверг задержание мужа Блиновской в зоне СВО 12 сентября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + Эльман Пашаев служит с Блиновским в одном подразделении Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации. Юрист служит с ним в одном подразделении. Новость по теме Муж Блиновской задержан в зоне СВО за долги: как супруг «королевы марафонов» прятался от следствия «Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев ТАСС. Он также заявил, что Блиновского исключили из базы розыска. 12 сентября появилась информация о задержании Алексея в зоне СВО, где он служит по контракту. Блиновский и его жена Елена проходят по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем» и неуплате налогов. ТАСС уточняло, что Блиновского задержали за неявку к следователю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации. Юрист служит с ним в одном подразделении. «Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев ТАСС. Он также заявил, что Блиновского исключили из базы розыска. 12 сентября появилась информация о задержании Алексея в зоне СВО, где он служит по контракту. Блиновский и его жена Елена проходят по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем» и неуплате налогов. ТАСС уточняло, что Блиновского задержали за неявку к следователю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям