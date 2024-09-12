Песков: советник Моди не передавал Путину послание от Зеленского

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Моди Нарендра. Stock, моди нарендра, stock
Владимир Путину не передавали посланий от Нарендры Моди (на фото), касающиеся конфликта на Украине Фото:

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал российскому президенту Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящий момент советник находится в России.

«Нет, [посланий от Зеленского] [советник] не передавал. <…> Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины», — рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о послании Зеленского к Путину по потенциальным переговорам. Его слова передает ТАСС.

Ранее Нарендра Моди совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Визит произошел сразу после поездки Моди в Россию. В Индии отмечали, что премьер-министр страны мог бы стать посредником между участниками конфликта с целью его урегулирования. 12 сентября Путин принял в Константиновском дворце советника Моди по национальной безопасности Аджита Довала. В ходе встречи Путин также предложил самому Моди посетить Казань для участия в саммите БРИКС.

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Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал российскому президенту Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящий момент советник находится в России. «Нет, [посланий от Зеленского] [советник] не передавал. <…> Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины», — рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о послании Зеленского к Путину по потенциальным переговорам. Его слова передает ТАСС. Ранее Нарендра Моди совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Визит произошел сразу после поездки Моди в Россию. В Индии отмечали, что премьер-министр страны мог бы стать посредником между участниками конфликта с целью его урегулирования. 12 сентября Путин принял в Константиновском дворце советника Моди по национальной безопасности Аджита Довала. В ходе встречи Путин также предложил самому Моди посетить Казань для участия в саммите БРИКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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