Песков: советник Моди не передавал Путину послание от Зеленского

12 сентября 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путину не передавали посланий от Нарендры Моди (на фото), касающиеся конфликта на Украине Фото: пресс-служба президента РФ Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал российскому президенту Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящий момент советник находится в России. «Нет, [посланий от Зеленского] [советник] не передавал. <…> Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины», — рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о послании Зеленского к Путину по потенциальным переговорам. Его слова передает ТАСС. Ранее Нарендра Моди совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Визит произошел сразу после поездки Моди в Россию. В Индии отмечали, что премьер-министр страны мог бы стать посредником между участниками конфликта с целью его урегулирования. 12 сентября Путин принял в Константиновском дворце советника Моди по национальной безопасности Аджита Довала. В ходе встречи Путин также предложил самому Моди посетить Казань для участия в саммите БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал российскому президенту Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящий момент советник находится в России. «Нет, [посланий от Зеленского] [советник] не передавал. <…> Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины», — рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о послании Зеленского к Путину по потенциальным переговорам. Его слова передает ТАСС. Ранее Нарендра Моди совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Визит произошел сразу после поездки Моди в Россию. В Индии отмечали, что премьер-министр страны мог бы стать посредником между участниками конфликта с целью его урегулирования. 12 сентября Путин принял в Константиновском дворце советника Моди по национальной безопасности Аджита Довала. В ходе встречи Путин также предложил самому Моди посетить Казань для участия в саммите БРИКС.