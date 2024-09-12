МИД Украины объявил протест Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

12 сентября 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Киев объявил демарш Монголии Фото: Официальный сайт президента Украины МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Эта информация содержится в заявлении украинского ведомства. «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом [Владимира] Путина в Монголию», — указано в сообщении. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале украинского министерства. Путин побывал в Монголии с деловым визитом 2—3 сентября. По словам российского лидера, прошедшие переговоры стали содержательными и конструктивными, передает телеканал 360. По мнению Путина, сейчас для РФ отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Эта информация содержится в заявлении украинского ведомства. «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом [Владимира] Путина в Монголию», — указано в сообщении. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале украинского министерства. Путин побывал в Монголии с деловым визитом 2—3 сентября. По словам российского лидера, прошедшие переговоры стали содержательными и конструктивными, передает телеканал 360. По мнению Путина, сейчас для РФ отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных, пишет «Национальная служба новостей».