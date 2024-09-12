МИД Украины объявил протест Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Эта информация содержится в заявлении украинского ведомства.
«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом [Владимира] Путина в Монголию», — указано в сообщении. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале украинского министерства.
Путин побывал в Монголии с деловым визитом 2—3 сентября. По словам российского лидера, прошедшие переговоры стали содержательными и конструктивными, передает телеканал 360. По мнению Путина, сейчас для РФ отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.