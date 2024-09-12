12 сентября 2024

МИД Украины объявил протест Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

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Киев объявил демарш Монголии Фото:

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Эта информация содержится в заявлении украинского ведомства.

«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом [Владимира] Путина в Монголию», — указано в сообщении. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале украинского министерства.

Путин побывал в Монголии с деловым визитом 2—3 сентября. По словам российского лидера, прошедшие переговоры стали содержательными и конструктивными, передает телеканал 360. По мнению Путина, сейчас для РФ отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных, пишет «Национальная служба новостей».

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МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Эта информация содержится в заявлении украинского ведомства. «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом [Владимира] Путина в Монголию», — указано в сообщении. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале украинского министерства. Путин побывал в Монголии с деловым визитом 2—3 сентября. По словам российского лидера, прошедшие переговоры стали содержательными и конструктивными, передает телеканал 360. По мнению Путина, сейчас для РФ отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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