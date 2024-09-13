Минобороны: НАТО готовится отправить войска на Украину, чтобы склонить РФ к переговорам

НАТО подготавливает план по отправке войск на Украину для принуждения РФ к переговорам на условиях Киева. Это может привести к прямому столкновению ядерных держав, сообщил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — заявил Александр Фомин во время выступления на XI Пекинском Сяншаньском форуме. По словам замглавы МО РФ, такая «опасная игра» приведет к прямому военному конфликту между ядерными державами.
Также Фомин упомянул о «всесторонней» поддержке Западом Украины путем поставки туда современных вооружений. Так НАТО подталкивает Киев к нанесению ударов по территории России, подчеркнул замглавы МО РФ.
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