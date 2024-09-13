Минобороны: НАТО готовится отправить войска на Украину, чтобы склонить РФ к переговорам

Замглавы МО РФ Фомин заявил, что НАТО планирует отправить войска на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Опасная игра" Запада по поддержке Украины и отправке туда войск может закончиться столкновением ядерных держав, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин
"Опасная игра" Запада по поддержке Украины и отправке туда войск может закончиться столкновением ядерных держав, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО подготавливает план по отправке войск на Украину для принуждения РФ к переговорам на условиях Киева. Это может привести к прямому столкновению ядерных держав, сообщил замглавы Минобороны России Александр Фомин.

«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — заявил Александр Фомин во время выступления на XI Пекинском Сяншаньском форуме. По словам замглавы МО РФ, такая «опасная игра» приведет к прямому военному конфликту между ядерными державами.

Также Фомин упомянул о «всесторонней» поддержке Западом Украины путем поставки туда современных вооружений. Так НАТО подталкивает Киев к нанесению ударов по территории России, подчеркнул замглавы МО РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО подготавливает план по отправке войск на Украину для принуждения РФ к переговорам на условиях Киева. Это может привести к прямому столкновению ядерных держав, сообщил замглавы Минобороны России Александр Фомин. «С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — заявил Александр Фомин во время выступления на XI Пекинском Сяншаньском форуме. По словам замглавы МО РФ, такая «опасная игра» приведет к прямому военному конфликту между ядерными державами. Также Фомин упомянул о «всесторонней» поддержке Западом Украины путем поставки туда современных вооружений. Так НАТО подталкивает Киев к нанесению ударов по территории России, подчеркнул замглавы МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...