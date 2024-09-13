Лидер ХАМАСА отправляет письма из укрытия после почти года молчания

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Лидер ХАМАС Яхья Синвар написал письмо лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле после года отсутсвия
Лидер ХАМАС Яхья Синвар написал письмо лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле после года отсутсвия Фото:

Лидер движения ХАМАС Яхья Синвар впервые за почти год вышел на связь, направив письмо главе «Хезболлы» Хасану Насралле. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Лидер ХАМАС отправляет письма из подполья после года молчания», — говорится в публикации телеканала. Письмо было направлено лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле. В тексте сообщения говорится о приверженности Синвара борьбе с Израилем.

CNN уточняется, что письмо Синвара приходит после долгого периода отсутствия публичных выступлений, что вызвало множество домыслов о его местонахождении и состоянии. Теперь же стало ясно, что лидер ХАМАС продолжает активно участвовать в политической жизни и координировать действия своего движения.

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Лидер движения ХАМАС Яхья Синвар впервые за почти год вышел на связь, направив письмо главе «Хезболлы» Хасану Насралле. Об этом сообщает телеканал CNN. «Лидер ХАМАС отправляет письма из подполья после года молчания», — говорится в публикации телеканала. Письмо было направлено лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле. В тексте сообщения говорится о приверженности Синвара борьбе с Израилем. CNN уточняется, что письмо Синвара приходит после долгого периода отсутствия публичных выступлений, что вызвало множество домыслов о его местонахождении и состоянии. Теперь же стало ясно, что лидер ХАМАС продолжает активно участвовать в политической жизни и координировать действия своего движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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