Во Владивостоке мужчина подозревается в убийстве жены двумя ножами

Житель Владивостока задержан по подозрению в убийстве своей жены возле ее дома. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Адмирала Смирнова, где была обнаружена погибшей 29-летняя женщина со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет России по Приморскому краю.
«По версии следствия, фигурант подкараулил свою супругу, с которой они совместно не проживали, и нанес не менее десяти колото-резанных ран в область туловища, в результате чего наступила смерть... Пытаясь скрыться, он уехал в город Уссурийск, где был задержан. Им оказался 28-летний супруг потерпевшей... обнаружены и изъяты орудия убийства — два ножа», — говорится в сообщении telegram-канала СКР по Приморскому краю.
Ранее аналогичный случай произошел в Ноябрьске (ЯНАО), где мужчина в июне 2025 года убил свою сожительницу во время ссоры и также попытался скрыться, но был задержан в течение суток. Расследование этого дела завершилось, и материалы с обвинительным заключением были направлены в суд в сентябре 2025 года. Оба случая расследуются по статье 105 УК РФ (убийство).
