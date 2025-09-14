Аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково введены временные ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.
«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. В ближайшие часы возможно изменение расписания рейсов», — предупреждает пресс-служба аэропорта в telegram-канале.
Пассажирам рекомендовали регулярно проверять информацию о статусе рейсов на онлайн-табло или через бот авиагавани. Для пассажиров, находящихся в здании аэропорта работают звуковые объявления.
