Аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В Пулково введены ограничения
В Пулково введены ограничения

В аэропорту Пулково введены временные ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. В ближайшие часы возможно изменение расписания рейсов», — предупреждает пресс-служба аэропорта в telegram-канале.

Пассажирам рекомендовали регулярно проверять информацию о статусе рейсов на онлайн-табло или через бот авиагавани. Для пассажиров, находящихся в здании аэропорта работают звуковые объявления.

