Развлечения Знаменитости Приятели Limp Bizkit просят проссеко для фанатов и футболку сборной на концерт в Екатеринбурге Рэп-группа DOPE D.O.D просит алкоголь и футболку перед концертом в Екатеринбурге 16 сентября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Dope D.O.D выступят в трех российских города, среди которых есть Екатеринбург Фото предоставлено организаторами Нидерландская группа Dope D.O.D, выступавшая на разогреве у Limp Bizkit и Korn, даст концерт в Екатеринбурге 29 сентября. В райдере артисты прописали необычных вещи — футболку национальной футбольной команды, стаканчики, виски и просекко, поделился источник URA.RU. Одним из любопытных пунктов стала футболка футбольной команды — в ней солист Jay Reaper планирует выступать на концерте. Также в райдере числятся пластиковые стаканчики, виски и три бутылки проссеко. Во время шоу группа планирует порадовать 50 счастливчиков: фанаты смогут попробовать напитки, которые им вручат лично музыканты. Группа выступит на сцене TeleClub 29 сентября, также пройдут концерты в Москве и Санкт-Петербурге. DOPE D.O.D состоит из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Слушателей артисты покорили нестандартной музыкой и визуальным оформлением с отсылками к хоррорами и комиксами, а их клип What Happened собрал 10 млн просмотров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нидерландская группа Dope D.O.D, выступавшая на разогреве у Limp Bizkit и Korn, даст концерт в Екатеринбурге 29 сентября. В райдере артисты прописали необычных вещи — футболку национальной футбольной команды, стаканчики, виски и просекко, поделился источник URA.RU. Одним из любопытных пунктов стала футболка футбольной команды — в ней солист Jay Reaper планирует выступать на концерте. Также в райдере числятся пластиковые стаканчики, виски и три бутылки проссеко. Во время шоу группа планирует порадовать 50 счастливчиков: фанаты смогут попробовать напитки, которые им вручат лично музыканты. Группа выступит на сцене TeleClub 29 сентября, также пройдут концерты в Москве и Санкт-Петербурге. DOPE D.O.D состоит из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Слушателей артисты покорили нестандартной музыкой и визуальным оформлением с отсылками к хоррорами и комиксами, а их клип What Happened собрал 10 млн просмотров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям