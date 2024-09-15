Приятели Limp Bizkit просят проссеко для фанатов и футболку сборной на концерт в Екатеринбурге

Нидерландская группа Dope D.O.D, выступавшая на разогреве у Limp Bizkit и Korn, даст концерт в Екатеринбурге 29 сентября. В райдере артисты прописали необычных вещи — футболку национальной футбольной команды, стаканчики, виски и просекко, поделился источник URA.RU.
Одним из любопытных пунктов стала футболка футбольной команды — в ней солист Jay Reaper планирует выступать на концерте. Также в райдере числятся пластиковые стаканчики, виски и три бутылки проссеко. Во время шоу группа планирует порадовать 50 счастливчиков: фанаты смогут попробовать напитки, которые им вручат лично музыканты.
Группа выступит на сцене TeleClub 29 сентября, также пройдут концерты в Москве и Санкт-Петербурге. DOPE D.O.D состоит из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Слушателей артисты покорили нестандартной музыкой и визуальным оформлением с отсылками к хоррорами и комиксами, а их клип What Happened собрал 10 млн просмотров.
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