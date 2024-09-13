«Мир сегодня более открыт»: известные голландцы едут с концертом в Екатеринбург

Группа DOPE D.O.D выступит в Екатеринбурге

Свою музыкальную подачу DOPE D.O.D сравнивают с фильмом Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Фото предоставлено организаторами

Нидерландская рэп-группа DOPE D.O.D, выступавшая на разогреве у Limp Bizkit и Korn, едет с концертом в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Мир сегодня более открыт, чем мы себе представляли. Я думал, что нас поймут только в Англии, потому что там сильная грайм-сцена. Но Россия… Это на самом деле удивительно», — говорил ранее участник коллектива Jay Reaper. Команда решила порадовать российских фанатов и отправиться в турне: посетить Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На Урале рэперы выступят 29 сентября на площадке TeleClub.

DOPE D.O.D состоит из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Слушателей артисты покорили нестандартной музыкой и визуальным оформлением с отсылками к хоррорами и комиксами. Их клип What Happened стал визитной карточкой, собрав более 10 миллионов просмотров вскоре после релиза.

Также в октябре в Екатеринбурге планировала выступить звезда MTV и передачи «Тачку на прокачку» — рэпер Xzibit. Но есть вероятность, что концерт перенесут на ноябрь — из-за давления со стороны американского правительства, которое настойчиво попросит музыканта не ехать в Россию до выборов президента США.