Абхазия увидела в словах основателя партии «Грузинская мечта» путь к миру

Если заявление Грузии о желании извиниться за начало войны в Южной Осетии в 2008 году подкрепится реальными действиями по подписанию мирного договоры, то это запустит процесс «добрососедских отношений». Об этом заявил МИД Абхазии.
«Заявление властей Грузии, если подкреплено реальными шагами к примирению <…> и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, <…> и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — говорится в комментарии МИД республики Абхазия. Высказывание
Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 14 сентября выступил с заявлением, в котором пообещал извиться в случае победы партии на парламентских выборах в октябре. «Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за <…> предательское „Национальное движение“, [которое] в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер». «Единое национальное движение» — партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В Грузии ранее заявили, что хотят извиниться за войну с осетинами, которую развязал Саакашвили. По словам Иванишвили, в соответствии с нормами христианской веры народы смогут примириться. Также все ответственные за военный конфликт в 2008 году будут привлечены к уголовное ответственности в случае победы партии, заявил Иванишвили.
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