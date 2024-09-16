После бойни в челябинской школе два ученика находятся в реанимации

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что двое из пострадавших учеников в ходе нападения в школе №68 находятся в реанимации, состояние стабильное. Глава региона Алексей Текслер взял на контроль ситуацию с их состоянием здоровья, сообщили 17 сентября в пресс-службе минздрава.
«Во вторник, 17 сентября министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в Областной детской больнице. Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Уточняется, что один ребенок находится в профильном отделении и получает лечение. Пострадавшим также назначены контрольные медосмотры и последующие встречи с врачами. Информация о состоянии здоровья школьников передается в федеральный минздрав.
Семиклассник устроил нападение утром 16 сентября. Школьник был вооружен двумя молотками, ножом и пластмассовым пистолетом. Бойню он устроил в классе. От его рук пострадали мальчик, учительница и две девочки, которым в последствии потребовались операции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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