16 сентября 2024

После бойни в челябинской школе два ученика находятся в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние пострадавших девочек стабильное, они перенесли операции
Состояние пострадавших девочек стабильное, они перенесли операции Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что двое из пострадавших учеников в ходе нападения в школе №68 находятся в реанимации, состояние стабильное. Глава региона Алексей Текслер взял на контроль ситуацию с их состоянием здоровья, сообщили 17 сентября в пресс-службе минздрава.

«Во вторник, 17 сентября министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в Областной детской больнице. Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Уточняется, что один ребенок находится в профильном отделении и получает лечение. Пострадавшим также назначены контрольные медосмотры и последующие встречи с врачами. Информация о состоянии здоровья школьников передается в федеральный минздрав.

Семиклассник устроил нападение утром 16 сентября. Школьник был вооружен двумя молотками, ножом и пластмассовым пистолетом. Бойню он устроил в классе. От его рук пострадали мальчик, учительница и две девочки, которым в последствии потребовались операции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что двое из пострадавших учеников в ходе нападения в школе №68 находятся в реанимации, состояние стабильное. Глава региона Алексей Текслер взял на контроль ситуацию с их состоянием здоровья, сообщили 17 сентября в пресс-службе минздрава. «Во вторник, 17 сентября министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в Областной детской больнице. Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе минздрава региона. Уточняется, что один ребенок находится в профильном отделении и получает лечение. Пострадавшим также назначены контрольные медосмотры и последующие встречи с врачами. Информация о состоянии здоровья школьников передается в федеральный минздрав. Семиклассник устроил нападение утром 16 сентября. Школьник был вооружен двумя молотками, ножом и пластмассовым пистолетом. Бойню он устроил в классе. От его рук пострадали мальчик, учительница и две девочки, которым в последствии потребовались операции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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