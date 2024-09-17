Politico: Запад закупил российскую нефть на 2 млрд долларов за полгода

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Запад увеличил поставки российской нефти за счет импорта с турецких НПЗ Фото:

За первую половину 2024 года западные страны закупили у России нефть на два миллиарда долларов. Поставки топлива, произведенного из российской нефти, увеличились из-за импорта с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.

«Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. … Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких НПЗ», — пишет издание Politico.

Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание.

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL Group согласилась возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Предприятие указывает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.

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За первую половину 2024 года западные страны закупили у России нефть на два миллиарда долларов. Поставки топлива, произведенного из российской нефти, увеличились из-за импорта с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов. «Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. … Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких НПЗ», — пишет издание Politico. Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL Group согласилась возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Предприятие указывает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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