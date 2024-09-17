Politico: Запад закупил российскую нефть на 2 млрд долларов за полгода

17 сентября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Запад увеличил поставки российской нефти за счет импорта с турецких НПЗ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU За первую половину 2024 года западные страны закупили у России нефть на два миллиарда долларов. Поставки топлива, произведенного из российской нефти, увеличились из-за импорта с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов. «Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. … Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких НПЗ», — пишет издание Politico. Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL Group согласилась возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Предприятие указывает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первую половину 2024 года западные страны закупили у России нефть на два миллиарда долларов. Поставки топлива, произведенного из российской нефти, увеличились из-за импорта с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов. «Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. … Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких НПЗ», — пишет издание Politico. Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL Group согласилась возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Предприятие указывает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.