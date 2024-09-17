Алаудинов рассказал о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Курской области

Алаудинов: иностранные инструкторы фиксируются в Судже
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил о появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Десятки иностранных инструкторов, работающих с Вооруженными силами Украины, были замечены в районе Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Иностранные инструкторы фиксируются не на передовой, а в районе Суджи», — заявил Алаудинов агентству ТАСС. В этом месте находится несколько десятков иностранных граждан.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», сообщил, что иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, бывшие на стороне ВСУ в Курской области, сбежали из зоны боевых действий. Отступление произошло через неделю после начала атак. Их вывозили из Курской области на хорошей технике, передает RT.

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Десятки иностранных инструкторов, работающих с Вооруженными силами Украины, были замечены в районе Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Иностранные инструкторы фиксируются не на передовой, а в районе Суджи», — заявил Алаудинов агентству ТАСС. В этом месте находится несколько десятков иностранных граждан. Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», сообщил, что иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, бывшие на стороне ВСУ в Курской области, сбежали из зоны боевых действий. Отступление произошло через неделю после начала атак. Их вывозили из Курской области на хорошей технике, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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