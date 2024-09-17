Алаудинов рассказал о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Курской области

Алаудинов: иностранные инструкторы фиксируются в Судже

17 сентября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил о появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ в Судже Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Десятки иностранных инструкторов, работающих с Вооруженными силами Украины, были замечены в районе Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Иностранные инструкторы фиксируются не на передовой, а в районе Суджи», — заявил Алаудинов агентству ТАСС. В этом месте находится несколько десятков иностранных граждан. Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», сообщил, что иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, бывшие на стороне ВСУ в Курской области, сбежали из зоны боевых действий. Отступление произошло через неделю после начала атак. Их вывозили из Курской области на хорошей технике, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки иностранных инструкторов, работающих с Вооруженными силами Украины, были замечены в районе Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Иностранные инструкторы фиксируются не на передовой, а в районе Суджи», — заявил Алаудинов агентству ТАСС. В этом месте находится несколько десятков иностранных граждан. Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», сообщил, что иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, бывшие на стороне ВСУ в Курской области, сбежали из зоны боевых действий. Отступление произошло через неделю после начала атак. Их вывозили из Курской области на хорошей технике, передает RT.