Десятки иностранных инструкторов, работающих с Вооруженными силами Украины, были замечены в районе Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Иностранные инструкторы фиксируются не на передовой, а в районе Суджи», — заявил Алаудинов агентству ТАСС. В этом месте находится несколько десятков иностранных граждан.
Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», сообщил, что иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, бывшие на стороне ВСУ в Курской области, сбежали из зоны боевых действий. Отступление произошло через неделю после начала атак. Их вывозили из Курской области на хорошей технике, передает RT.
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