Губернатор Куйвашев получил в Сочи новую медаль от союза журналистов России

17 сентября 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву вручили медаль за поддержку СМИ в регионе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе медиафорума современной журналистики «Вся Россия-2024» в Сочи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили медалью «За поддержку прессы». Эта новая награда присуждается за заслуги в развитии российской журналистики и поддержке средств массовой информации. Руководитель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил значимость работы свердловского Союза на Среднем Урале, который возглавляет Александр Левин, передает корреспондент URA.RU. «Безусловно, любая награда ценна, но когда это профессиональное сообщество решает, конечно, это очень приятно. Почетно», — сказал в ответ глава региона. Соловьев также подчеркнул значимость награды: «Это очень важная медаль, которую мы специально придумали для руководителей разного уровня, которые поддерживают прессу, помогают журналистам». Медиафорум «Вся Россия-2024» проходит в Сочи с 17-го по 21 сентября. Организатором выступает СЖР. В программе предусмотрены выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе современных СМИ, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе медиафорума современной журналистики «Вся Россия-2024» в Сочи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили медалью «За поддержку прессы». Эта новая награда присуждается за заслуги в развитии российской журналистики и поддержке средств массовой информации. Руководитель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил значимость работы свердловского Союза на Среднем Урале, который возглавляет Александр Левин, передает корреспондент URA.RU. «Безусловно, любая награда ценна, но когда это профессиональное сообщество решает, конечно, это очень приятно. Почетно», — сказал в ответ глава региона. Соловьев также подчеркнул значимость награды: «Это очень важная медаль, которую мы специально придумали для руководителей разного уровня, которые поддерживают прессу, помогают журналистам». Медиафорум «Вся Россия-2024» проходит в Сочи с 17-го по 21 сентября. Организатором выступает СЖР. В программе предусмотрены выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе современных СМИ, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров и другие.