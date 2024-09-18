18 сентября 2024

В ХМАО поднялся уровень годовой инфляции из-за издержек производителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО установился самый высокий уровень инфляции за последние шесть месяцев
В ХМАО установился самый высокий уровень инфляции за последние шесть месяцев Фото:

Годовая инфляция ХМАО возросла с 7,53% в июле до 7,91% в августе. Основной причиной повышения цен стало увеличение издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе. Об этом сообщили в Центральном Банке России.

«Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в августе 2024 года ускорилась до 7,91% после 7,53% месяцем ранее… Инфляция в автономном округе ускорилась в основном из-за увеличения издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе», — написано на сайте ведомства.

Сейчас уровень инфляции в Югре самый высокий за последние шесть месяцев. Наблюдается повышение цен на муку, торы, пряники, макароны, мясо, мясные продукты, молоко, кисломолочные продукты, помидоры и картошку. Также подорожали мебель, ноутбуки, моноблоки, моющие и чистящие средства.

Годовой рост инфляции в ХМАО остается ниже, чем в России — 9,05%. Также в Югре цены увеличиваются медленнее, чем в УрФО в целом (7,98%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Годовая инфляция ХМАО возросла с 7,53% в июле до 7,91% в августе. Основной причиной повышения цен стало увеличение издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе. Об этом сообщили в Центральном Банке России. «Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в августе 2024 года ускорилась до 7,91% после 7,53% месяцем ранее… Инфляция в автономном округе ускорилась в основном из-за увеличения издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе», — написано на сайте ведомства. Сейчас уровень инфляции в Югре самый высокий за последние шесть месяцев. Наблюдается повышение цен на муку, торы, пряники, макароны, мясо, мясные продукты, молоко, кисломолочные продукты, помидоры и картошку. Также подорожали мебель, ноутбуки, моноблоки, моющие и чистящие средства. Годовой рост инфляции в ХМАО остается ниже, чем в России — 9,05%. Также в Югре цены увеличиваются медленнее, чем в УрФО в целом (7,98%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...