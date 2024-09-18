В ХМАО поднялся уровень годовой инфляции из-за издержек производителей

Годовая инфляция ХМАО возросла с 7,53% в июле до 7,91% в августе. Основной причиной повышения цен стало увеличение издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе. Об этом сообщили в Центральном Банке России.
«Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в августе 2024 года ускорилась до 7,91% после 7,53% месяцем ранее… Инфляция в автономном округе ускорилась в основном из-за увеличения издержек производителей и поставщиков при сохраняющемся высоком потребительском спросе», — написано на сайте ведомства.
Сейчас уровень инфляции в Югре самый высокий за последние шесть месяцев. Наблюдается повышение цен на муку, торы, пряники, макароны, мясо, мясные продукты, молоко, кисломолочные продукты, помидоры и картошку. Также подорожали мебель, ноутбуки, моноблоки, моющие и чистящие средства.
Годовой рост инфляции в ХМАО остается ниже, чем в России — 9,05%. Также в Югре цены увеличиваются медленнее, чем в УрФО в целом (7,98%).
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