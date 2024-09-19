В челябинскую школу, откуда на скорой увезли учительницу, прибыли полицейские

В школу № 71 в Металлургическом районе Челябинска, откуда после конфликта с отцом одного из учеников госпитализировали учительницу, приехали полицейские. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении сотрудники полиции опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина нецензурно оскорблял учительницу за то, что она делала замечания его детям и запрещала им пользоваться телефонами на уроках. Он угрожал женщине увольнением.
По информации URA.RU, учительницу увезли с места работы на скорой помощи. У нее подозревают инсульт.
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