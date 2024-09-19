В челябинскую школу, откуда на скорой увезли учительницу, прибыли полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учительницу увезли с работы на скорой
Учительницу увезли с работы на скорой Фото:

В школу № 71 в Металлургическом районе Челябинска, откуда после конфликта с отцом одного из учеников госпитализировали учительницу, приехали полицейские. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении сотрудники полиции опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина нецензурно оскорблял учительницу за то, что она делала замечания его детям и запрещала им пользоваться телефонами на уроках. Он угрожал женщине увольнением.

По информации URA.RU, учительницу увезли с места работы на скорой помощи. У нее подозревают инсульт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школу № 71 в Металлургическом районе Челябинска, откуда после конфликта с отцом одного из учеников госпитализировали учительницу, приехали полицейские. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении сотрудники полиции опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Мужчина нецензурно оскорблял учительницу за то, что она делала замечания его детям и запрещала им пользоваться телефонами на уроках. Он угрожал женщине увольнением. По информации URA.RU, учительницу увезли с места работы на скорой помощи. У нее подозревают инсульт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...