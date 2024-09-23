Суд в Крыму дал гражданину Украины 14 лет колонии за шпионаж

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Гражданин Украины получил 14 лет колонии за шпионаж Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины, который обвиняется в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Ему назначена мера пресечения в виде 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Центральному военному округу.

«Гражданина Украины [М. А. Сухачева] приговорили к 14 годам колонии за шпионаж на территории Запорожья», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также добавили, что осужденный украинец передавал данные о работе российских зенитно-ракетных комплексов на территории Запорожья.

Ранее в Кабардино-Балкарии украинца посадили на 12 лет за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По данным прокуратуры, с апреля по июнь 2022 года обвиняемый собирал данные о передвижении Вооруженных сил РФ на территории Харьковской области.

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Суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины, который обвиняется в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Ему назначена мера пресечения в виде 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Центральному военному округу. «Гражданина Украины [М. А. Сухачева] приговорили к 14 годам колонии за шпионаж на территории Запорожья», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также добавили, что осужденный украинец передавал данные о работе российских зенитно-ракетных комплексов на территории Запорожья. Ранее в Кабардино-Балкарии украинца посадили на 12 лет за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По данным прокуратуры, с апреля по июнь 2022 года обвиняемый собирал данные о передвижении Вооруженных сил РФ на территории Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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