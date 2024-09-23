23 сентября 2024

Свердловские коммунальщики остались без зарплат, вмешалась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, аварийная служба, муп водоканал, жкх, авария, сотрудники водоканала
Специалистам не заплатили миллион рублей Фото:

В Артемовске (Свердловская область) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и «Прогресс» задолжали своим сотрудникам зарплаты более чем на миллион рублей. Прокуратура завела административные дела, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Артемовского городского округа образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Сумма превысила один миллион рублей за первую половину июля текущего года», — следует из сообщения.

Прокуратура завела административные дела в отношении директоров организаций и внесла им представления об устранении нарушений. Только после этого работники получили положенные выплаты, а также компенсацию.

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В Артемовске (Свердловская область) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и «Прогресс» задолжали своим сотрудникам зарплаты более чем на миллион рублей. Прокуратура завела административные дела, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Артемовского городского округа образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Сумма превысила один миллион рублей за первую половину июля текущего года», — следует из сообщения. Прокуратура завела административные дела в отношении директоров организаций и внесла им представления об устранении нарушений. Только после этого работники получили положенные выплаты, а также компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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