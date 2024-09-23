Свердловские коммунальщики остались без зарплат, вмешалась прокуратура

В Артемовске (Свердловская область) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и «Прогресс» задолжали своим сотрудникам зарплаты более чем на миллион рублей. Прокуратура завела административные дела, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Артемовского городского округа образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Сумма превысила один миллион рублей за первую половину июля текущего года», — следует из сообщения.
Прокуратура завела административные дела в отношении директоров организаций и внесла им представления об устранении нарушений. Только после этого работники получили положенные выплаты, а также компенсацию.
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