Свердловские коммунальщики остались без зарплат, вмешалась прокуратура

24 сентября 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Специалистам не заплатили миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Артемовске (Свердловская область) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и «Прогресс» задолжали своим сотрудникам зарплаты более чем на миллион рублей. Прокуратура завела административные дела, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Артемовского городского округа образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Сумма превысила один миллион рублей за первую половину июля текущего года», — следует из сообщения. Прокуратура завела административные дела в отношении директоров организаций и внесла им представления об устранении нарушений. Только после этого работники получили положенные выплаты, а также компенсацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовске (Свердловская область) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и «Прогресс» задолжали своим сотрудникам зарплаты более чем на миллион рублей. Прокуратура завела административные дела, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Артемовского городского округа образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Сумма превысила один миллион рублей за первую половину июля текущего года», — следует из сообщения. Прокуратура завела административные дела в отношении директоров организаций и внесла им представления об устранении нарушений. Только после этого работники получили положенные выплаты, а также компенсацию.