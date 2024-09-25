Региональное министерство общественной безопасности совместно с представителями бизнеса 26 сентября направили гуманитарную помощь в виде воздушно-эмульсионных огнетушителей (ОВЭ) челябинским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). ОВЭ в зоне СВО необходимо для ликвидации возгорания танков и другой железной техники, передает корреспондент URA.RU.
«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство общественной безопасности продолжает работу по обеспечению воинских частей, которые находятся в зоне СВО. Мы отправляем очередной груз совместно с бизнес-сообществом. Эта помощь нашим бойцам, которые просили обеспечить их огнетушительными для того, чтобы тушить блиндажи и технику», — сообщил URA.RU замминистра общественной безопасности Валерий Устинов.
Как сообщил Устинов, противопожарное средство имеет хорошие характеристики, которые есть как в водных, так и в воздушно-пенных огнетушителях. Всего было изготовлено 60 специальных ОВЭ на водной основе. Воздушно-эмульсионные огнетушители являются безопасным для человека и окружающей среды. Также их можно применять в помещениях без индивидуальной защиты. В том числе и до начала эвакуации людей.
С помощью ОВЭ возможно ликвидировать возгорания электроустановок под напряжением до 20 тысяч вольт. Их преимуществом является возможность использования при минусовых температурах — до 40 градусов. Как уточняют в ведомстве, один воздушно-эмульсионный огнетушитель заменяет 20 воздушно-пенных.
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