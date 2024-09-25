25 сентября 2024

Министерство безопасности обеспечило челябинских бойцов СВО огнетушителями. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огнетушители на сво. Челябинск, пожарные учения, пожарный, пожарная машина
Воздушно-эмульсионные огнетушители можно применять в помещениях до начала эвакуации людей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Региональное министерство общественной безопасности совместно с представителями бизнеса 26 сентября направили гуманитарную помощь в виде воздушно-эмульсионных огнетушителей (ОВЭ) челябинским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). ОВЭ в зоне СВО необходимо для ликвидации возгорания танков и другой железной техники, передает корреспондент URA.RU.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство общественной безопасности продолжает работу по обеспечению воинских частей, которые находятся в зоне СВО. Мы отправляем очередной груз совместно с бизнес-сообществом. Эта помощь нашим бойцам, которые просили обеспечить их огнетушительными для того, чтобы тушить блиндажи и технику», — сообщил URA.RU замминистра общественной безопасности Валерий Устинов.

Как сообщил Устинов, противопожарное средство имеет хорошие характеристики, которые есть как в водных, так и в воздушно-пенных огнетушителях. Всего было изготовлено 60 специальных ОВЭ на водной основе. Воздушно-эмульсионные огнетушители являются безопасным для человека и окружающей среды. Также их можно применять в помещениях без индивидуальной защиты. В том числе и до начала эвакуации людей.

С помощью ОВЭ возможно ликвидировать возгорания электроустановок под напряжением до 20 тысяч вольт. Их преимуществом является возможность использования при минусовых температурах — до 40 градусов. Как уточняют в ведомстве, один воздушно-эмульсионный огнетушитель заменяет 20 воздушно-пенных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональное министерство общественной безопасности совместно с представителями бизнеса 26 сентября направили гуманитарную помощь в виде воздушно-эмульсионных огнетушителей (ОВЭ) челябинским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). ОВЭ в зоне СВО необходимо для ликвидации возгорания танков и другой железной техники, передает корреспондент URA.RU. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство общественной безопасности продолжает работу по обеспечению воинских частей, которые находятся в зоне СВО. Мы отправляем очередной груз совместно с бизнес-сообществом. Эта помощь нашим бойцам, которые просили обеспечить их огнетушительными для того, чтобы тушить блиндажи и технику», — сообщил URA.RU замминистра общественной безопасности Валерий Устинов. Как сообщил Устинов, противопожарное средство имеет хорошие характеристики, которые есть как в водных, так и в воздушно-пенных огнетушителях. Всего было изготовлено 60 специальных ОВЭ на водной основе. Воздушно-эмульсионные огнетушители являются безопасным для человека и окружающей среды. Также их можно применять в помещениях без индивидуальной защиты. В том числе и до начала эвакуации людей. С помощью ОВЭ возможно ликвидировать возгорания электроустановок под напряжением до 20 тысяч вольт. Их преимуществом является возможность использования при минусовых температурах — до 40 градусов. Как уточняют в ведомстве, один воздушно-эмульсионный огнетушитель заменяет 20 воздушно-пенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...