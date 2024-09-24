Суд обязал челябинского бизнесмена выплатить 900 тыс рублей уволенному работнику

С челябинского грузового перевозчика, уволившего сотрудника и не выплатившего ему зарплату, взыскали более 900 тысяч рублей. Выплаты средств добились приставы, сообщили в пресс-службе ФССП.
«Предприниматель расторг трудовые отношения с работником, решив не выплачивать зарплату. Суд встал на сторону мужчины, обязав бывшего работодателя выплатить более 911 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ФССП.
Приставы возбудили исполнительное производство, но предприниматель не перечислил деньги. Тогда бизнесмену арестовали банковские счета и запретили регистрацию трех полуприцепов и тягачей. После этого мужчина перечислил долг на счет судебных приставов.
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