Суд обязал челябинского бизнесмена выплатить 900 тыс рублей уволенному работнику

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Бизнесмен отказал в зарплате, после чего суд обязал его выплатить 911 тысяч рублей
Бизнесмен отказал в зарплате, после чего суд обязал его выплатить 911 тысяч рублей Фото:

С челябинского грузового перевозчика, уволившего сотрудника и не выплатившего ему зарплату, взыскали более 900 тысяч рублей. Выплаты средств добились приставы, сообщили в пресс-службе ФССП.

«Предприниматель расторг трудовые отношения с работником, решив не выплачивать зарплату. Суд встал на сторону мужчины, обязав бывшего работодателя выплатить более 911 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ФССП.

Приставы возбудили исполнительное производство, но предприниматель не перечислил деньги. Тогда бизнесмену арестовали банковские счета и запретили регистрацию трех полуприцепов и тягачей. После этого мужчина перечислил долг на счет судебных приставов.

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С челябинского грузового перевозчика, уволившего сотрудника и не выплатившего ему зарплату, взыскали более 900 тысяч рублей. Выплаты средств добились приставы, сообщили в пресс-службе ФССП. «Предприниматель расторг трудовые отношения с работником, решив не выплачивать зарплату. Суд встал на сторону мужчины, обязав бывшего работодателя выплатить более 911 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ФССП. Приставы возбудили исполнительное производство, но предприниматель не перечислил деньги. Тогда бизнесмену арестовали банковские счета и запретили регистрацию трех полуприцепов и тягачей. После этого мужчина перечислил долг на счет судебных приставов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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