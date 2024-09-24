Спецслужбы США следят за согражданами, которые ездили на Украину

Американские спецслужбы следят за американцами-наемниками ВСУ, которые возвращаются с фронта, поскольку опасаются, что они будут склонны к насилию. Об этом заявили американские СМИ.
«Американские спецслужбы в 2022 запустили программу по отслеживанию сограждан, которые посещали Украину», — заявили в Politico. По их данным, службы США опасаются, что вернувшиеся с фронтов СВО американские наемники ВСУ будут склонны к насилию. При этом в издании подчеркнули, что Райан Раут, покушавшийся на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также вернулся с Украины, но не был проверен спецслужбами.
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