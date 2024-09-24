Спецслужбы США следят за согражданами, которые ездили на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецслужбы США следят за вернувшимися с фронта СВО американцами наемниками ВСУ, сообщили американские СМИ
Спецслужбы США следят за вернувшимися с фронта СВО американцами наемниками ВСУ, сообщили американские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские спецслужбы следят за американцами-наемниками ВСУ, которые возвращаются с фронта, поскольку опасаются, что они будут склонны к насилию. Об этом заявили американские СМИ.

«Американские спецслужбы в 2022 запустили программу по отслеживанию сограждан, которые посещали Украину», — заявили в Politico. По их данным, службы США опасаются, что вернувшиеся с фронтов СВО американские наемники ВСУ будут склонны к насилию. При этом в издании подчеркнули, что Райан Раут, покушавшийся на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также вернулся с Украины, но не был проверен спецслужбами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские спецслужбы следят за американцами-наемниками ВСУ, которые возвращаются с фронта, поскольку опасаются, что они будут склонны к насилию. Об этом заявили американские СМИ. «Американские спецслужбы в 2022 запустили программу по отслеживанию сограждан, которые посещали Украину», — заявили в Politico. По их данным, службы США опасаются, что вернувшиеся с фронтов СВО американские наемники ВСУ будут склонны к насилию. При этом в издании подчеркнули, что Райан Раут, покушавшийся на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также вернулся с Украины, но не был проверен спецслужбами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...