Молодые металлурги презентовали в Сочи идеи для развития промышленности

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Молодые металлурги на форуме «Горизонты» представили свои разработки
Молодые металлурги на форуме «Горизонты» представили свои разработки Фото:

Молодые металлурги «Трубной Металлургической компании» (ТМК) презентовали идеи по усовершенствованию российской промышленности, а также по созданию в отрасли новых продуктов и услуг. Их выступление стало частью Молодежно-практической конференции форума «Горизонты», организованном в Сочи корпоративным университетом TMK2U. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, новаторские разработки и предложения выдвигали специалисты до 35 лет.

«Нынешний форум „Горизонты“ — юбилейный. Цели его проведения — выявление талантливых и перспективных кадров, повышение компетенций специалистов за счет обмена опытом с коллегами и образовательной составляющей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.

Инициативы молодых специалистов были разделены на четыре направления: стратегии устойчивого развития, бизнес, Smart-металлургия и цифровые технологии (digital). Большинство их предложений имеют доказанный экономический эффект и оценены экспертами как целесообразные для внедрения на производстве.

Отдельно на форуме проходит IT-трек, в котором участвуют 46 специалистов по компьютерной разработке, безопасности и инфраструктуре. На протяжении нескольких дней его участники проектируют важное для бизнеса ПО и готовят базу для его развертывания.

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Молодые металлурги «Трубной Металлургической компании» (ТМК) презентовали идеи по усовершенствованию российской промышленности, а также по созданию в отрасли новых продуктов и услуг. Их выступление стало частью Молодежно-практической конференции форума «Горизонты», организованном в Сочи корпоративным университетом TMK2U. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, новаторские разработки и предложения выдвигали специалисты до 35 лет. «Нынешний форум „Горизонты“ — юбилейный. Цели его проведения — выявление талантливых и перспективных кадров, повышение компетенций специалистов за счет обмена опытом с коллегами и образовательной составляющей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина. Инициативы молодых специалистов были разделены на четыре направления: стратегии устойчивого развития, бизнес, Smart-металлургия и цифровые технологии (digital). Большинство их предложений имеют доказанный экономический эффект и оценены экспертами как целесообразные для внедрения на производстве. Отдельно на форуме проходит IT-трек, в котором участвуют 46 специалистов по компьютерной разработке, безопасности и инфраструктуре. На протяжении нескольких дней его участники проектируют важное для бизнеса ПО и готовят базу для его развертывания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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