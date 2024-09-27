Пять видов рыб, которых хорошо ловить осенью в Свердловской области

Осенью в Свердловской области лучше всего клюет щука, судак, окунь, лещ и карась

28 сентября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Осенняя рыбалка, тем более в такую хорошую погоду, доставит удовольствие свердловским рыбакам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осень — отличное время для рыбалки в Свердловской области, особенно в начале октября, когда погода еще теплая, а рыба активно кормится, чтобы накопить запасы перед зимней спячкой. Чтобы досуг уральских рыбаков на природе стал еще приятнее и продуктивнее, URA.RU подготовило рекомендации, где, кого и на что ловить. Виды и водоемы На Шарташе хорошо ловить щуку и плотву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особенно хорошо на Урале осенью клюет щука, судак, окунь, лещ и карась. Так, озеро Таватуй считается отличным местом для ловли щуки и судака. Озеро Шарташ также славится хорошим уловом щуки и плотвы. Вода в реке Исеть и ее притоках хорошо подходит для ловли окуня и берша (иначе волжского судака). Однако помните, что Исеть лучше рассматривать только вне черты города — из-за экологических проблем. Река Сибирка — неплохое место для ловли леща и карася. А в реке Чусовой можно поймать не только щуку, но и форель в верховьях. Помните, что с наступлением октября ночные температуры будут постепенно снижаться, и рыба станет менее активной. Лучше всего она клюет в солнечные дни, особенно в утренние и вечерние часы. Снасти и хитрости Щука активно клюет в конце сентября и октябре в мелководьях возле трав и коряг. Для ее ловли лучше использовать спиннинговую снасть с воблерами, джигами или блеснами. Имейте в виду, что щука хорошо реагирует на привлекающие цвета — яркие и контрастные. Щука активно клюет в конце сентября и октябре Фото: Илья Московец © URA.RU Судака лучше всего ловить в глубоких местах рек и озер. Применяйте джиговую ловлю с грузами от 10 до 30 граммов. Внимательно следите за глубинами — судак часто находится в ямах. Окунь хорошо ловится вблизи камней, затонувших деревьев и тому подобное. Для его поимки популярны спиннинги с легкими блеснами и мягкими приманками. Эта рыба может собираться в стаи, поэтому используйте тактику «проводка». Лещ и карась активны в проточных водоемах и на глубоких участках озер. Для них подойдут донные снасти с прикормом и легкими поплавками. Осенью эта рыба предпочитает более крупные насадки, такие как бойлы и кукурузу. Помните, что на ловлю некоторых видов рыб осенью в Свердловской области установлены запреты. Агентство писало об этих ограничениях. За незаконную добычу предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осень — отличное время для рыбалки в Свердловской области, особенно в начале октября, когда погода еще теплая, а рыба активно кормится, чтобы накопить запасы перед зимней спячкой. Чтобы досуг уральских рыбаков на природе стал еще приятнее и продуктивнее, URA.RU подготовило рекомендации, где, кого и на что ловить. Особенно хорошо на Урале осенью клюет щука, судак, окунь, лещ и карась. Так, озеро Таватуй считается отличным местом для ловли щуки и судака. Озеро Шарташ также славится хорошим уловом щуки и плотвы. Вода в реке Исеть и ее притоках хорошо подходит для ловли окуня и берша (иначе волжского судака). Однако помните, что Исеть лучше рассматривать только вне черты города — из-за экологических проблем. Река Сибирка — неплохое место для ловли леща и карася. А в реке Чусовой можно поймать не только щуку, но и форель в верховьях. Помните, что с наступлением октября ночные температуры будут постепенно снижаться, и рыба станет менее активной. Лучше всего она клюет в солнечные дни, особенно в утренние и вечерние часы. Щука активно клюет в конце сентября и октябре в мелководьях возле трав и коряг. Для ее ловли лучше использовать спиннинговую снасть с воблерами, джигами или блеснами. Имейте в виду, что щука хорошо реагирует на привлекающие цвета — яркие и контрастные. Судака лучше всего ловить в глубоких местах рек и озер. Применяйте джиговую ловлю с грузами от 10 до 30 граммов. Внимательно следите за глубинами — судак часто находится в ямах. Окунь хорошо ловится вблизи камней, затонувших деревьев и тому подобное. Для его поимки популярны спиннинги с легкими блеснами и мягкими приманками. Эта рыба может собираться в стаи, поэтому используйте тактику «проводка». Лещ и карась активны в проточных водоемах и на глубоких участках озер. Для них подойдут донные снасти с прикормом и легкими поплавками. Осенью эта рыба предпочитает более крупные насадки, такие как бойлы и кукурузу. Помните, что на ловлю некоторых видов рыб осенью в Свердловской области установлены запреты. Агентство писало об этих ограничениях. За незаконную добычу предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.