В Екатеринбурге сотни байкеров вышли на пробег по случаю закрытия мотосезона-2024. Они стартовали от «Екатеринбург Арены» на улице Пирогова, проехали по улице Малышева и вернулись по проспекту Ленина. Горожане негодовали из-за перекрытия улиц и пробок, возникших на дорогах. О том, как прошел мотопробег — в фото URA.RU.
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В Екатеринбурге сотни байкеров вышли на пробег по случаю закрытия мотосезона-2024. Они стартовали от «Екатеринбург Арены» на улице Пирогова, проехали по улице Малышева и вернулись по проспекту Ленина. Горожане негодовали из-за перекрытия улиц и пробок, возникших на дорогах. О том, как прошел мотопробег — в фото URA.RU.