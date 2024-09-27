27 сентября 2024

Огромная толпа байкеров закрыла сезон в Екатеринбурге: как это было. Фото

В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Байкеры проехали по центру Екатеринбурга и вернулись
Байкеры проехали по центру Екатеринбурга и вернулись Фото:

В Екатеринбурге сотни байкеров вышли на пробег по случаю закрытия мотосезона-2024. Они стартовали от «Екатеринбург Арены» на улице Пирогова, проехали по улице Малышева и вернулись по проспекту Ленина. Горожане негодовали из-за перекрытия улиц и пробок, возникших на дорогах. О том, как прошел мотопробег — в фото URA.RU.

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В Екатеринбурге сотни байкеров вышли на пробег по случаю закрытия мотосезона-2024. Они стартовали от «Екатеринбург Арены» на улице Пирогова, проехали по улице Малышева и вернулись по проспекту Ленина. Горожане негодовали из-за перекрытия улиц и пробок, возникших на дорогах. О том, как прошел мотопробег — в фото URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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