Музыкальная группа «Градусы» приехала на празднование Дня атомщика в Новоуральск — атомную столицу Свердловской области (вотчина Росатома). Выступление звезд «нулевых» проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).
«В эти минуты в ЦПКиО настоящий праздник, такое ощущение, что весь Новоуральск собрался, чтобы грандиозно отметить „День работника атомной промышленности“», — передает Новоуральская телевещательная компания (НВК). Помимо «Градусов» выступили кавер-группы Prime Time и «Мьюзли».
Ранее на День металлурга в Новоуральске выступали такие звезды эстрады, как Сергей Лазарев и группа «Дискотека Авария». На этот же праздник сначала в Верхнюю Пышму, а позже в Алапаевск приезжали «Градусы».
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