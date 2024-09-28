28 сентября 2024
27 сентября 2024

В атомную столицу Свердловской области приехали звезды «нулевых». Видео

Музыкальная группа «Градусы» спела на Дне атомщика в Новоуральске
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Концерт группы Градусы у ККТ Космос. Екатеринбург, пашков роман, группа градусы
Группа «Градусы» стала хедлайнером Дня атомщика в Новоуральске Фото:

Музыкальная группа «Градусы» приехала на празднование Дня атомщика в Новоуральск — атомную столицу Свердловской области (вотчина Росатома). Выступление звезд «нулевых» проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).

«В эти минуты в ЦПКиО настоящий праздник, такое ощущение, что весь Новоуральск собрался, чтобы грандиозно отметить „День работника атомной промышленности“», — передает Новоуральская телевещательная компания (НВК). Помимо «Градусов» выступили кавер-группы Prime Time и «Мьюзли».

Ранее на День металлурга в Новоуральске выступали такие звезды эстрады, как Сергей Лазарев и группа «Дискотека Авария». На этот же праздник сначала в Верхнюю Пышму, а позже в Алапаевск приезжали «Градусы».

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Музыкальная группа «Градусы» приехала на празднование Дня атомщика в Новоуральск — атомную столицу Свердловской области (вотчина Росатома). Выступление звезд «нулевых» проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). «В эти минуты в ЦПКиО настоящий праздник, такое ощущение, что весь Новоуральск собрался, чтобы грандиозно отметить „День работника атомной промышленности“», — передает Новоуральская телевещательная компания (НВК). Помимо «Градусов» выступили кавер-группы Prime Time и «Мьюзли». Ранее на День металлурга в Новоуральске выступали такие звезды эстрады, как Сергей Лазарев и группа «Дискотека Авария». На этот же праздник сначала в Верхнюю Пышму, а позже в Алапаевск приезжали «Градусы».
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