27 сентября 2024

Спецслужбы сорвали крупную сделку екатеринбуржца с силовиками

Задержан екатеринбуржец, передавший правоохранителям 2,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В операции участвовали сотрудники ФСБ
В операции участвовали сотрудники ФСБ Фото:

Сотрудники свердловского УФСБ вместе с коллегами из оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, регионального ГУ МВД задержали екатеринбуржца, передавшего крупную взятку правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

По его данным, подозреваемого зовут Денис С., ему 40 лет. «Он через посредника передал 2,5 миллиона рублей, чтобы в отношении него не возбуждали уголовное дело», — поделился собеседник. Кому предназначались деньги — полицейским или представителям Следственного комитета, — он уточнить затруднился.

Второй источник URA.RU рассказал, что Денис С. сейчас находится под подпиской о невыезде. Признал ли он вину, неясно. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Представитель УФСБ заявил корреспонденту, что не располагает информацией по теме. Ответ от СК, который расследует дело, ожидается.

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Сотрудники свердловского УФСБ вместе с коллегами из оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, регионального ГУ МВД задержали екатеринбуржца, передавшего крупную взятку правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. По его данным, подозреваемого зовут Денис С., ему 40 лет. «Он через посредника передал 2,5 миллиона рублей, чтобы в отношении него не возбуждали уголовное дело», — поделился собеседник. Кому предназначались деньги — полицейским или представителям Следственного комитета, — он уточнить затруднился. Второй источник URA.RU рассказал, что Денис С. сейчас находится под подпиской о невыезде. Признал ли он вину, неясно. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Представитель УФСБ заявил корреспонденту, что не располагает информацией по теме. Ответ от СК, который расследует дело, ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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