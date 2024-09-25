Экс-губернатор Кобылкин быстро выбыл из борьбы за пост полпреда Путина в УрФО

25 сентября 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

По слухам, Дмитрий Кобылкин и сам не горел желанием переезжать в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямала, которого до последнего называли одним из основных претендентов на должность полпреда президента РФ в УрФО, в действительности имел этот статус только на старте кадровой интриги. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружной власти. «У Кобылкина была лишь одна предметная беседа в администрации президента на эту тему — в начале лета. С тех пор никакие переговоры с ним не велись», — уточнил собеседник. Другой источник агентства — близкий к окружению Кобылкина — отметил, что политик якобы и сам не желал менять работу. «Еще поговаривали, что видеть его в полпредстве якобы не хотели некоторые губернаторы», — добавил собеседник. Сам Дмитрий Кобылкин в комментарии для URA.RU ранее давал понять, что полностью сосредоточен на работе в ГД. О том, что его фамилия оказалась в списке кандидатов в полпреды, URA.RU рассказало в середине июня — после того, как полпред Владимир Якушев стал и. о. секретаря генсовета «Единой России». В последующие недели, помимо Кобылкина, назывались глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов (в частных разговорах утверждал, что в действительности ни с кем из кремлевских боссов на эту тему не общался), участник спецоперации РФ на Украине, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. 18 сентября URA.RU назвало кандидатом спикера парламента ДНР Артема Жогу. Днем 24 сентября президент Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда, в это же время, по слухам, Жога прошел финальные согласования в Кремле. Ожидается, что 25 сентября Якушев будет представлен в качестве первого зампреда Совета Федерации, а Жога — в качестве нового полпреда на Урале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямала, которого до последнего называли одним из основных претендентов на должность полпреда президента РФ в УрФО, в действительности имел этот статус только на старте кадровой интриги. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружной власти. «У Кобылкина была лишь одна предметная беседа в администрации президента на эту тему — в начале лета. С тех пор никакие переговоры с ним не велись», — уточнил собеседник. Другой источник агентства — близкий к окружению Кобылкина — отметил, что политик якобы и сам не желал менять работу. «Еще поговаривали, что видеть его в полпредстве якобы не хотели некоторые губернаторы», — добавил собеседник. Сам Дмитрий Кобылкин в комментарии для URA.RU ранее давал понять, что полностью сосредоточен на работе в ГД. О том, что его фамилия оказалась в списке кандидатов в полпреды, URA.RU рассказало в середине июня — после того, как полпред Владимир Якушев стал и. о. секретаря генсовета «Единой России». В последующие недели, помимо Кобылкина, назывались глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов (в частных разговорах утверждал, что в действительности ни с кем из кремлевских боссов на эту тему не общался), участник спецоперации РФ на Украине, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. 18 сентября URA.RU назвало кандидатом спикера парламента ДНР Артема Жогу. Днем 24 сентября президент Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда, в это же время, по слухам, Жога прошел финальные согласования в Кремле. Ожидается, что 25 сентября Якушев будет представлен в качестве первого зампреда Совета Федерации, а Жога — в качестве нового полпреда на Урале.