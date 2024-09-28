Замкомандующего КСИР Аббас Нилфорушан погиб при ударе Израиля в Бейруте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Генерал-майор Аббас Нилфорушан погиб в результате атаки ЦАХАЛ по Бейруту Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Погиб генерал-майор Аббас Нилфорушан, заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Смерть высокопоставленного иранского офицера произошла вследствие удара по столице Ливана Бейруту.

«Бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего КСИР по операциям, погиб в результате нападения сионистского режима на Ливан в пятницу», — сообщает издание Mehr. Подробности случившегося не уточняются.

Армия обороны Израиля ранее официально подтвердила смерть генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Как пишет «Национальная служба новостей», ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере рядом со столицей Ливана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погиб генерал-майор Аббас Нилфорушан, заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Смерть высокопоставленного иранского офицера произошла вследствие удара по столице Ливана Бейруту. «Бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего КСИР по операциям, погиб в результате нападения сионистского режима на Ливан в пятницу», — сообщает издание Mehr. Подробности случившегося не уточняются. Армия обороны Израиля ранее официально подтвердила смерть генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Как пишет «Национальная служба новостей», ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере рядом со столицей Ливана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...