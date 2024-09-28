Замкомандующего КСИР Аббас Нилфорушан погиб при ударе Израиля в Бейруте

28 сентября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Аббас Нилфорушан погиб в результате атаки ЦАХАЛ по Бейруту Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Погиб генерал-майор Аббас Нилфорушан, заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Смерть высокопоставленного иранского офицера произошла вследствие удара по столице Ливана Бейруту. «Бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего КСИР по операциям, погиб в результате нападения сионистского режима на Ливан в пятницу», — сообщает издание Mehr. Подробности случившегося не уточняются. Армия обороны Израиля ранее официально подтвердила смерть генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Как пишет «Национальная служба новостей», ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере рядом со столицей Ливана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погиб генерал-майор Аббас Нилфорушан, заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Смерть высокопоставленного иранского офицера произошла вследствие удара по столице Ливана Бейруту. «Бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего КСИР по операциям, погиб в результате нападения сионистского режима на Ливан в пятницу», — сообщает издание Mehr. Подробности случившегося не уточняются. Армия обороны Израиля ранее официально подтвердила смерть генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Как пишет «Национальная служба новостей», ЦАХАЛ сбросил более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере рядом со столицей Ливана.