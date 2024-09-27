В Екатеринбурге сотни байкеров собрались на закрытие мотосезона у «Екатеринбург Арены» — и двинулись в центр города. Из-за этого на улицах образовались огромные пробки, сообщили URA.RU очевидцы.
«Из-за мотопробега большая пробка на [улице] Малышева, весь центр встал на 20 минут уже… Тут автомобилисты из машин выходят и из транспорта пассажиров выпускают», — рассказал один из них.
Также некоторых горожан возмутило, что по маршруту от улицы Пирогова до улицы Малышева и в обратную сторону по проспекту Ленина еще до проезда колонны перекрыли сразу несколько пешеходных переходов. На самой площадке у «Екатеринбург Арены» перед стартом выступили рок-группы The Choppers, Sara и «Черные ножи МС». Когда колонна вернется, пройдет мотошоу и ММА-турнир «Не профи».
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