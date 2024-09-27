27 сентября 2024

«Весь центр встал»: сотни байкеров парализовали движение в Екатеринбурге. Фото, видео

Екатеринбург встал в пробки из-за закрытия мотосезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоколонна стартовала от главного стадиона
Мотоколонна стартовала от главного стадиона Фото:

В Екатеринбурге сотни байкеров собрались на закрытие мотосезона у «Екатеринбург Арены» — и двинулись в центр города. Из-за этого на улицах образовались огромные пробки, сообщили URA.RU очевидцы.

«Из-за мотопробега большая пробка на [улице] Малышева, весь центр встал на 20 минут уже… Тут автомобилисты из машин выходят и из транспорта пассажиров выпускают», — рассказал один из них.

Также некоторых горожан возмутило, что по маршруту от улицы Пирогова до улицы Малышева и в обратную сторону по проспекту Ленина еще до проезда колонны перекрыли сразу несколько пешеходных переходов. На самой площадке у «Екатеринбург Арены» перед стартом выступили рок-группы The Choppers, Sara и «Черные ножи МС». Когда колонна вернется, пройдет мотошоу и ММА-турнир «Не профи».

Такая обстановка на дорогах была к моменту публикации
Такая обстановка на дорогах была к моменту публикации
Фото:
Такие тусовки являются традиционными
Такие тусовки являются традиционными
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В Екатеринбурге сотни байкеров собрались на закрытие мотосезона у «Екатеринбург Арены» — и двинулись в центр города. Из-за этого на улицах образовались огромные пробки, сообщили URA.RU очевидцы. «Из-за мотопробега большая пробка на [улице] Малышева, весь центр встал на 20 минут уже… Тут автомобилисты из машин выходят и из транспорта пассажиров выпускают», — рассказал один из них. Также некоторых горожан возмутило, что по маршруту от улицы Пирогова до улицы Малышева и в обратную сторону по проспекту Ленина еще до проезда колонны перекрыли сразу несколько пешеходных переходов. На самой площадке у «Екатеринбург Арены» перед стартом выступили рок-группы The Choppers, Sara и «Черные ножи МС». Когда колонна вернется, пройдет мотошоу и ММА-турнир «Не профи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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