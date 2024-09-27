В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении.
Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей.
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В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении. Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей.