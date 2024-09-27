Под Екатеринбургом продают дом с видом на водохранилище за 100 млн рублей. Фото

28 сентября 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Дом с видом на водохранилище выполнен в стиле минимализма (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении. Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей. В доме три жилых этажа Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_1210_m_na_uchastke_22_sot._4182591562 У коттеджа вид на водохранилище Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_1210_m_na_uchastke_22_sot._4182591562 В доме есть несколько ванных комнат Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_1210_m_na_uchastke_22_sot._4182591562 Частный дом выполнен в стиле минимализма Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_1210_m_na_uchastke_22_sot._4182591562 Общая площадь дома 1210 квадратных метров Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_1210_m_na_uchastke_22_sot._4182591562 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении. Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей.