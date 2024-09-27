27 сентября 2024

Под Екатеринбургом продают дом с видом на водохранилище за 100 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с видом на водохранилище выполнен в стиле минимализма (архивное фото) Фото:

В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении.

Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей.

В доме три жилых этажа
В доме три жилых этажа
Фото:
У коттеджа вид на водохранилище
У коттеджа вид на водохранилище
Фото:
В доме есть несколько ванных комнат
В доме есть несколько ванных комнат
Фото:
Частный дом выполнен в стиле минимализма
Частный дом выполнен в стиле минимализма
Фото:
Общая площадь дома 1210 квадратных метров
Общая площадь дома 1210 квадратных метров
Фото:

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В 22 километрах от Екатеринбурга продается огромный дом с видом на Верхне-Макаровское водохранилище за 100 миллионов рублей. Он находится в селе Курганово и имеет общую площадь в 1210 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Уютный и просторный дом 1210 кв. м. в стиле минимализма на участке 22 сотки индивидуального жилого строительства (ИЖС) с потрясающими видами на Верхне-Макаровское водохранилище. Дом расположен в селе Курганово — это тихий живописный пригород Екатеринбурга на берегу Верхне-Макаровского водохранилища. В пяти минутах езды есть спортивный комплекс „Курганово“ (фитнес-центр, ледовые арены, аттракционы, бильярд, бани, беседки футбольные, волейбольные поля и многое другое)», — говорится в объявлении. Коттедж имеет просторные жилые комнаты, зоны для приема пищи и приемные залы, а также есть прачечная, бассейн, хамам и парная. Для размещения гостей предусмотрен отдельный этаж. Всего в доме три жилых этажа и подвал, где находится бойлерная. Цена одного кв. м. — 82 645 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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