На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

В воскресенье, 29 сентября, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Ближайшие дни на Среднем Урале сохранится непогода. 29 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства.
МЧС рекомендует оставаться дома, закрыть окна и двери и убрать с балкона вещи, которые может унести ветер. Помимо этого, стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач и не парковать машины под деревьями или другими опасными объектами.
Спасатели ранее предупреждали о непогоде 27 сентября. Сегодня порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
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