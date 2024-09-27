27 сентября 2024

На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

МЧС: В Свердловской области 28 сентября ожидается ветер до 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели рекомендуют не стоять рядом с деревьями и опасными объектами
Спасатели рекомендуют не стоять рядом с деревьями и опасными объектами Фото:

В воскресенье, 29 сентября, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Ближайшие дни на Среднем Урале сохранится непогода. 29 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства.

МЧС рекомендует оставаться дома, закрыть окна и двери и убрать с балкона вещи, которые может унести ветер. Помимо этого, стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач и не парковать машины под деревьями или другими опасными объектами.

Спасатели ранее предупреждали о непогоде 27 сентября. Сегодня порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

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В воскресенье, 29 сентября, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Ближайшие дни на Среднем Урале сохранится непогода. 29 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС рекомендует оставаться дома, закрыть окна и двери и убрать с балкона вещи, которые может унести ветер. Помимо этого, стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач и не парковать машины под деревьями или другими опасными объектами. Спасатели ранее предупреждали о непогоде 27 сентября. Сегодня порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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