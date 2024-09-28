Песков назвал зеркальным ответом Западу корректировку ядерной доктрины РФ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что изменения ядерной доктрины РФ являются ответом Западу Фото:

Корректировка ядерной доктрины России представляет собой ответ на действия Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — прокомментировал Песков в интервью Павлу Зарубину. Он также добавил, что официальные заявления играют важную роль, особенно когда они сделаны на высоком уровне. Он подчеркнул, что именно на основе таких изречений строится понимание подходов других государств, будь то союзники, партнеры или противники. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона внимательно слушает официальные заявления западных должностных лиц.

На последнем заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин предложил обновить доктрину применения ядерного оружия. В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.

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Корректировка ядерной доктрины России представляет собой ответ на действия Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — прокомментировал Песков в интервью Павлу Зарубину. Он также добавил, что официальные заявления играют важную роль, особенно когда они сделаны на высоком уровне. Он подчеркнул, что именно на основе таких изречений строится понимание подходов других государств, будь то союзники, партнеры или противники. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона внимательно слушает официальные заявления западных должностных лиц. На последнем заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин предложил обновить доктрину применения ядерного оружия. В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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