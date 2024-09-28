Песков назвал зеркальным ответом Западу корректировку ядерной доктрины РФ

28 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что изменения ядерной доктрины РФ являются ответом Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корректировка ядерной доктрины России представляет собой ответ на действия Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин «Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — прокомментировал Песков в интервью Павлу Зарубину. Он также добавил, что официальные заявления играют важную роль, особенно когда они сделаны на высоком уровне. Он подчеркнул, что именно на основе таких изречений строится понимание подходов других государств, будь то союзники, партнеры или противники. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона внимательно слушает официальные заявления западных должностных лиц. На последнем заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин предложил обновить доктрину применения ядерного оружия. В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корректировка ядерной доктрины России представляет собой ответ на действия Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — прокомментировал Песков в интервью Павлу Зарубину. Он также добавил, что официальные заявления играют важную роль, особенно когда они сделаны на высоком уровне. Он подчеркнул, что именно на основе таких изречений строится понимание подходов других государств, будь то союзники, партнеры или противники. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона внимательно слушает официальные заявления западных должностных лиц. На последнем заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин предложил обновить доктрину применения ядерного оружия. В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.