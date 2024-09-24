24 сентября 2024

В Магнитогорске работнику вернули долг по зарплате в 800 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, трудовой кодекс, увольнение, отдел кадров, сведения о работе
Прокуратура заступилась за сотрудника из Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура помогла бывшему работнику получить долг по заработной плате в размере 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В день увольнения предприятие „Работы Взрывные Специальные“ произвело расчет по зарплате, не выплатив работнику компенсацию за неиспользованный отпуск в размере около 800 тысяч рублей. Прокурор направил директору организации представление, после чего задолженность погасили полностью», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также сотруднику перечислили проценты за задержку выплаты и компенсацию за моральный вред. На руководителя организации возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства.

Ранее челябинского грузового перевозчика обязали выплатить более 900 тысяч рублей работнику. Предприниматель уволил сотрудника и не выплатил ему зарплату.

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В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура помогла бывшему работнику получить долг по заработной плате в размере 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В день увольнения предприятие „Работы Взрывные Специальные“ произвело расчет по зарплате, не выплатив работнику компенсацию за неиспользованный отпуск в размере около 800 тысяч рублей. Прокурор направил директору организации представление, после чего задолженность погасили полностью», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также сотруднику перечислили проценты за задержку выплаты и компенсацию за моральный вред. На руководителя организации возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства. Ранее челябинского грузового перевозчика обязали выплатить более 900 тысяч рублей работнику. Предприниматель уволил сотрудника и не выплатил ему зарплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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