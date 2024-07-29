Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей. Подробности в соцсети сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.
«Впервые в своей практике нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили редкую опухоль мозга — тератому, внутри которой оказались волосы и фрагменты тканей. Эти аномалии формируются внутриутробно, чаще встречаются в яичниках и проявляются в раннем возрасте. У нашего пациента симптомы появились только в 35 лет», — сообщил Добровольский в своем telegram-канале.
Он уточнил, что пациент мучался от головных болей и головокружений. На МРТ было обнаружено новообразование размером 5 на 7 сантиметров. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, и в ближайшее время сможет вернуться к обычной жизни.
Хирурги Сургутской травматологической больницы ранее вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
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