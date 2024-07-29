29 июля 2024

В ХМАО хирурги удалили опухоль с волосами и частями тканей из мозга пациента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удаленная опухоль провоцировала у пациента головные боли и головокружения
Удаленная опухоль провоцировала у пациента головные боли и головокружения Фото:

Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей. Подробности в соцсети сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

«Впервые в своей практике нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили редкую опухоль мозга — тератому, внутри которой оказались волосы и фрагменты тканей. Эти аномалии формируются внутриутробно, чаще встречаются в яичниках и проявляются в раннем возрасте. У нашего пациента симптомы появились только в 35 лет», — сообщил Добровольский в своем telegram-канале.

Он уточнил, что пациент мучался от головных болей и головокружений. На МРТ было обнаружено новообразование размером 5 на 7 сантиметров. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, и в ближайшее время сможет вернуться к обычной жизни.

Хирурги Сургутской травматологической больницы ранее вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.

Внутри опухоли медики обнаружили волосы и куски тканей
Внутри опухоли медики обнаружили волосы и куски тканей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей. Подробности в соцсети сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский. «Впервые в своей практике нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили редкую опухоль мозга — тератому, внутри которой оказались волосы и фрагменты тканей. Эти аномалии формируются внутриутробно, чаще встречаются в яичниках и проявляются в раннем возрасте. У нашего пациента симптомы появились только в 35 лет», — сообщил Добровольский в своем telegram-канале. Он уточнил, что пациент мучался от головных болей и головокружений. На МРТ было обнаружено новообразование размером 5 на 7 сантиметров. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, и в ближайшее время сможет вернуться к обычной жизни. Хирурги Сургутской травматологической больницы ранее вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...