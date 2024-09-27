В России хотят создать почетное звание «заслуженного айтишника»

Правительство России рассмотрит вопрос о создании звания для отличившихся айтишников. Об этом сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующий IT-отрасль.
«Ассоциация [разработчиков программных продуктов „Отечественный софт“] предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ“, званием „Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации“», — рассказал Григоренко газете «Ведомости». Такое предложение пришло ему и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
В случае принятия закона представителей IT-сферы смогут наградить государственными наградами. По словам Григоренко, обсуждение о введении подобного статуса ведется с представителями отрасли уже давно. Члены ассоциации считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для айтишников, который поможет им достигать определенных показателей и задач.
Однако для программистов важна не только мотивация. Руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов заявил, что для начинающего IT-специалиста самыми важными навыками являются стремление к развитию и креативность, передает RT. Он также отметил, что помимо специализированных умений айтишникам важны: обучаемость, коммуникабельность, структурное мышление и умение нестандартно мыслить.
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