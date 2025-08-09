Украинку, переставшую общаться с родителями на русском, не пустили в Россию

Гражданке Украины, проживающей в России с 2018 года и имеющей вид на жительство, отказали во въезде на территорию РФ после возвращения из Абу-Даби. Такое решение приняла пограничная служба, ссылаясь на анализ переписки женщины. Особое внимание пограничники обратили на то, что, начиная с 2022 года, женщина общалась со своими родственниками на Украине исключительно на украинском языке. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на судебные материалы.
«При возвращении в Москву из Абу-Даби, как подчеркивается в судебных материалах, личностью женщины заинтересовались сотрудники пограничной службы, по результатам осмотра ее мобильного телефона было установлено, что с начала 2020 года в мессенджере она общалась с родителями-украинцами на русском, сразу после начала СВО переписка стала проходить исключительно на украинском. <...> На основании этих данных было принято решение отказать гражданке Украины во въезде в Россию», — следует из документов. Также пограничники пришли к выводу, что женщина специально скрывала информацию, удаляя фото, приложения соцсетей и другие данные на своем телефоне.
Сама гражданка Украины пыталась оспорить решение пограничной службы в суде. Однако изучив материалы дела, суд признал решение пограничной службы законным и обоснованным, подчеркнув его соответствие интересам безопасности Российской Федерации. Иск украинки был отклонен.
С октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Россию только через аэропорт Шереметьево, где проводится тщательная проверка, включая анализ содержимого телефонов. Основаниями для отказа во въезде часто становятся выявленные контакты с ВСУ, поддержка украинских властей или негативные высказывания о спецоперации. Запреты на въезд устанавливаются сроком от 20 до 50 лет.
