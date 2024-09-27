Бывшему вице-премьеру Виктору Христенко 27 сентября вручили нагрудный знак и удостоверение почетного жителя Челябинска. Торжественная церемония прошла на заседании Союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU.
«С удовольствием вручаем вам нагрудный знак и диплом. С уверенностью могу сказать, что вы этого поистине заслуживаете. Позвольте от лица жителей Челябинска поздравить вас с присвоением этого звания», — заявил врио мэра Челябинска Александр Астахов.
Свидетельство политическому деятелю вручил председатель гордумы Сергей Буяков. Христенко отметил, что горд тем, что дожил до этого звания.
«Огромное спасибо. В моем паспорте уже 30 лет стоит московская прописка, но я так и не стал москвичом. Я не чувствую себя им, ощущаю себя в длительной командировке. Челябинск для меня не просто родной город», — заявил Христенко.
Решение о присвоении звания почетного жителя Челябинска принято депутатами гордумы летом. В 2023 году Христенко также стал почетным жителем Челябинской области.
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