Супруг Голиковой получит особый статус в Челябинске

Гордума выдвинула экс-министра РФ Христенко в почетные граждане Челябинска

19 августа 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Виктор Христенко практически наверняка станет новым почетным гражданином Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска предложила сделать бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко почетным жителем города. Об этом сообщил 19 августа депутат Евгений Комиссаров. «Виктор Христенко — инженер-экономист, доктор экономических наук, автор ряда научных работ, видный государственный деятель, чей опыт управления крупными системами интересует не только молодых, но и состоявшихся бизнесменов, политиков и промышленников. В рамках Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области участвовал в разработке концепции промышленного комплекса региона, создании областной законодательной базы для новой рыночной экономики, занимался решением важнейших социально-экономических проблем региона», — пояснил мотивы думцев Комиссаров в своем аккаунте в соцсети. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года работал вице-губернатором Челябинской области, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера. На пике карьеры — с 24 февраля по 5 марта 2004 года — Христенко исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. Также Христенко является супругом действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. В мае 2023 года он уже стал почетным гражданином Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска предложила сделать бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко почетным жителем города. Об этом сообщил 19 августа депутат Евгений Комиссаров. «Виктор Христенко — инженер-экономист, доктор экономических наук, автор ряда научных работ, видный государственный деятель, чей опыт управления крупными системами интересует не только молодых, но и состоявшихся бизнесменов, политиков и промышленников. В рамках Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области участвовал в разработке концепции промышленного комплекса региона, создании областной законодательной базы для новой рыночной экономики, занимался решением важнейших социально-экономических проблем региона», — пояснил мотивы думцев Комиссаров в своем аккаунте в соцсети. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года работал вице-губернатором Челябинской области, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера. На пике карьеры — с 24 февраля по 5 марта 2004 года — Христенко исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. Также Христенко является супругом действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. В мае 2023 года он уже стал почетным гражданином Челябинской области.