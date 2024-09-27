Пентагон акцентировал важность обучения украинских пилотов для F-16

Подготовка украинских летчиков к использованию американских истребителей-бомбардировщиков F-16 является одним из приоритетных направлений сотрудничества между США и Украиной. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Это приоритет для нас. Мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя», — сказала Сингх на брифинге для журналистов. Трансляция велась в соцсети Х. Представитель Пентагона подчеркнула важность соответствия украинских летчиков определенным критериям, включая владение английским языком, что является необходимым условием для освоения американской авиационной техники.
Ранее президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. По его словам, в 2025 году подготовят еще 18 человек, пишет RT. Также известно, что Дания передаст до конца года Украине новую партию F-16. Первый истребителей отправили в августе.
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