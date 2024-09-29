29 сентября 2024

Челябинский экс-депутат, попавшийся с поддельными документами, отделался штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд прекратил уголовное дело в отношении Рашида Гарипова Фото:

Бывший депутат Металлургического райсовета Челябинска Рашид Гарипов, попавшийся с поддельным паспортом и водительским удостоверением гражданина Кыргызской Республики, отделался 100-тысячным штрафом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, уголовное дело в отношении него прекращено.

«Судом вынесено постановление по уголовному делу. Уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Постановление было вынесено еще в середине августа. С того момента апелляционных жалоб или представлений на приговор не поступило. Он вступил в законную силу.

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Назвался гражданином Кыргызстана: подробности уголовного дела челябинского депутата Гарипова

Гарипов попался сотрудникам ГАИ на улице Цвиллинга в районе областного военкомата. Он передал инспектору документы на машину, паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. При проверке по базе данных выяснилось, что являвшийся тогда депутатом Гарипов был лишен водительских прав, а в иностранных базах не значился. На это мужчина заявил, что нарушителем является его брат-близнец. Инспекторы в такую версию не поверили и изъяли документы для отправки на экспертизу. Тогда депутат признал, что документы ему подарили, и никакого гражданство Кыргызстана он не имеет.

Экспертиза подтвердила подозрения инспекторов ДПС. Документы и впрямь оказались поддельными. В отношении Гарипова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Дело рассматривал Центральный райсуд.

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Бывший депутат Металлургического райсовета Челябинска Рашид Гарипов, попавшийся с поддельным паспортом и водительским удостоверением гражданина Кыргызской Республики, отделался 100-тысячным штрафом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, уголовное дело в отношении него прекращено. «Судом вынесено постановление по уголовному делу. Уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Постановление было вынесено еще в середине августа. С того момента апелляционных жалоб или представлений на приговор не поступило. Он вступил в законную силу. Гарипов попался сотрудникам ГАИ на улице Цвиллинга в районе областного военкомата. Он передал инспектору документы на машину, паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. При проверке по базе данных выяснилось, что являвшийся тогда депутатом Гарипов был лишен водительских прав, а в иностранных базах не значился. На это мужчина заявил, что нарушителем является его брат-близнец. Инспекторы в такую версию не поверили и изъяли документы для отправки на экспертизу. Тогда депутат признал, что документы ему подарили, и никакого гражданство Кыргызстана он не имеет. Экспертиза подтвердила подозрения инспекторов ДПС. Документы и впрямь оказались поддельными. В отношении Гарипова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Дело рассматривал Центральный райсуд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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