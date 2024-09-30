Путин обновил состав Совбеза

30 сентября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Путин исключил Якушева из состава Совбеза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез.