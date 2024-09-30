Путин обновил состав Совбеза

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин исключил Якушева из состава Совбеза РФ Фото:

Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез.

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Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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