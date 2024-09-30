Путин обновил состав Совбеза

Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Состав Совбеза РФ обновлен. В него вошли помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Владимир Якушев исключен из состава. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «В Совбез включить Алексея Дюмина и Дениса Мантурова», — говорится в указе. Также в состав вошли Александр Линец и Вероника Скворцова, в то время как Владимир Якушев покинул Совбез.